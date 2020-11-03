Собчак про теракт у Відні: це ганьбить нормальних законослухняних мусульман

Юля Ухіна Люди 15:13, 3.11.2020

Російська телеведуча Ксенія Собчак висловилася на тему масового теракту у Відні (Австрії). Знаменитість заявила, що все, що відбувається ганьбить "нормальних законослухняних мусульман" й тих, хто вважав дієвою політику "умиротворення агресора".

Такою інформацією Собчак поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона також зазначила, що людям необхідно відстоювати свої уявлення про цивілізацію й мир, інакше їхній світ зруйнують.

"Невігластво не переможе... Те, що відбувалося вчора у Відні, коли вулицями європейської столиці з криками "Аллаху Акбар" носяться терористи з автоматами й стріляють в людей, й те, що відбувалося у Франціїце немислимо. Це ганьбить нормальних законослухняних мусульман, і всіх тих, хто вважав і вважає, що політика "умиротворення агресора" може спрацювати. Ми повинні відстоювати наше уявлення про цивілізацію, про мир, інакше цей світ просто зруйнують", – заявила телеведуча.

Собчак висловилася про теракт у Відні
Instagram Ксенії Собчак

Собчак також звернулася до російського бійця змішаного стилю (MMA) Хабіба Нурмагомедова й до інших публічних людей, які раніше відкрито виступали проти президента Франції Еммануеля Макрона, який засудив ісламістів. Вона запитала, чи радикальних дій вони домагалися своїми постами.

"І тепер питання до Хабіба й інших, хто розміщував заклики "спотворити" обличчя Макрона, хто писав мені та моїй родині погрози просто за висловлену думкуви хіба цього хотіли? Ви усвідомлюєте свою відповідальність перед аудиторією? Спровокувати ісламістів-екстремістів, влаштувати кривавий терорвиявилося дуже легко. Зруйнувати, вбити, скалічитивзагалі легше, ніж народити, створити й прикрасити ", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак заявила, що почала отримувати погрози після поста в підтримку президента Франції Еммануеля Макрона, який піддав критиці іслам через вбивство вчителя історії під Парижем, який показав карикатури на пророка Мухаммеда.

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