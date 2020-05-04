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4 травня • оновлено в 11:55
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Собчак принизила популярних блогерів в Instagram

3.3т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак різко прокоментувала прямі ефіри в Instagram, які влаштовують популярні блогери й знаменитості.

Так, на своїй сторінці в Instagram Собчак зробила висновок, що, судячи з поведінки людей у соцмережах, у багатьох не тільки обмежені розваги на самоізоляції, але й фантазія.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Instagram @xenia_sobchak

"Біда прийшла звідки не чекали. Головний інструмент розвінчання міфів – прямий ефір! Всіх відверто підвів такий формат. На створення підпису до голих фотографій можна найняти студента. Ну, або копіпастнути з теки "вірші поетів срібного століття". А на прямий ефір уже "раба" не відправиш: необхідно транслювати власні думки, а їх немає. І це ще в кращому випадку. Ну, а в гіршому – маємо, що маємо, приклади ви бачили. Адже всі ці прекрасні люди з доглянутими обличчями не сильно обтяжені інтелектом, а що ви хотіли? Їх, власне, не за це люблять, вони і не намагалися розвивати або "прокачувати" цей дивний орган – мозок. Він – не сідниці, його не відфотошопити. І прямий ефір Інстаграма цю гірку правду оголює. Тому, дівчатка, запис і тільки запис, і хороший відеоредактор!", – пише Ксенія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Вікторія Боня різко висловилася про телеведучу Ксенію Собчак. Так, вона зажадала, щоб та розібралася і надала докази про те, що 5G не впливає на здоров'я людини.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
СОБЧАК-ПОЛНОЕ НИЧТОЖЕСТВО !!!
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