Собчак потролила Тодоренко за фільм про домашнє насильство

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак висміяла Регіну Тодоренко за фільм про домашнє насильство.

Після того як Тодоренко засудили за її висловлювання на адресу жертви домашнього насильства, ведуча випустила фільм каяття.

Собчак ж вирішила зняти ролик-пародію на цей фільм і опублікувала його в Instagram-акаунті.

"Сама винна, сама вибирала. А куди ти дивилася, коли виходила заміж? Не винось сварок із хати. Або так? А що ти зробила, щоб він не бив?" – говорила Тодоренко у відео.

Знаменитість за мотивами фільму з іронією перепросила за свої образи в ефірі.

"Ви зняли, як я зворушливо нюхаю ялину? Треба було думати, а потім говорити. Це образа аудиторії. Ми не хочемо асоціюватися з вами. Але політика вимагає жертв, її апетити ростуть. Високоморальні рекламодавці голосно пішли від Facebook, камінг-ауту, а один – навіть від мене. Багато хто думав, що це зламає мене. Що краще я буду плакати в Rolls-Royce, ніж сміятися на велосипеді. Але, на жаль, Вандерзіна це не так ", – розповідала в ролику Собчак.

До слова, ще навесні цього року Тодоренко засудили за її висловлювання на адресу жертви домашнього насильства, яку телезірка звинуватила в тому, що чоловік її б'є. Зірка потрапила в скандал через фразу "А що ти зробила, щоб він не бив?", висловивши думку, що жінки можуть бути самі винні в тому, що їх б'ють. Пізніше ведуча опублікувала фільм, в якому розкрила основні принципи домашнього насильства, а також поспілкувалася з провідними експертами та психологами, які працюють із жертвами насильства в сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак висміяла Тарзана через зраду.