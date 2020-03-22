"Цілу в щелепу!" Собчак посміялася над власною вадою і показала маску

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка потрапила в скандал зі співачкою Любов'ю Успенською, показала фото в несподіваному вбранні. На ньому вона позувала в масці і медичному халаті.

Крім того, Собчак зазначила, що маска вдало прикриває їй щелепу. Фото зірка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ксенія Собчак instagram.com/xenia_sobchak

"Нарешті-таки настав мій час! З моєї щелепою -маски це ідеальний аксесуар краси!", - написала Собчак.

"Тобі йде намордник", "Люблю ваше почуття гумору", "І не тільки краси, кохана. Так ти менш небезпечна", "Цілую тебе в щелепу", "Самоіронія наше все", - пишуть в мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, співачка Любов Успенська назвала журналістку Ксенію Собчак "продажної" і поскаржилася, що та влаштувала "хайп" на її сімейній драмі.

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