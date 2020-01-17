"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана поділилася пікантною фотографією.
Так, на відвертому знімку, який 51-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Бондарчук сфотографована в чорному купальнику.
Світлана Бондарчук
Instagram @a030aa
Купальник підкреслив шикарну фігуру Світлани, зокрема, акцентувавши увагу на тонкій талії зірки.
Примітно, що прихильники вже давно захоплюються фігурою екс-дружини режисера, і засипають її компліментами. Не став винятком і цей знімок. У коментарях фанати не змогли приховати свого захоплення:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.
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