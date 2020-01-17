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17 січня • оновлено в 13:10
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"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами

1.5т
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Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана поділилася пікантною фотографією.

Так, на відвертому знімку, який 51-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Бондарчук сфотографована в чорному купальнику.

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Instagram @a030aa

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"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику

Купальник підкреслив шикарну фігуру Світлани, зокрема, акцентувавши увагу на тонкій талії зірки.

Примітно, що прихильники вже давно захоплюються фігурою екс-дружини режисера, і засипають її компліментами. Не став винятком і цей знімок. У коментарях фанати не змогли приховати свого захоплення:

"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами
"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами
"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами
"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами
"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Бондарчук
Місце
Росія
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