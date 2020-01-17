"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана поділилася пікантною фотографією.

Так, на відвертому знімку, який 51-річна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Бондарчук сфотографована в чорному купальнику.

Світлана Бондарчук Instagram @a030aa

Купальник підкреслив шикарну фігуру Світлани, зокрема, акцентувавши увагу на тонкій талії зірки.

Примітно, що прихильники вже давно захоплюються фігурою екс-дружини режисера, і засипають її компліментами. Не став винятком і цей знімок. У коментарях фанати не змогли приховати свого захоплення:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!