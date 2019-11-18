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18 листопада • оновлено в 14:10
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Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий

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Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася ніжним фото з сином Платоном від колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана, і привітала хлопчика з днем народження.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Правильно все-таки люди кажуть хочеш бути щасливим, зроби собі щастя сам! Сьогодні три роки, як джерело щастя живе в моєму домі "на постійній основі", — написала Собчак.

Максим Віторган, Ксенія Собчак та їхній син Платон

Максим Віторган, Ксенія Собчак та їхній син Платон

Ксенія Собчак з сином Платоном

Ксенія Собчак з сином Платоном

Фото: instagram/xenia_sobchak

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Зі свого брку Віторган опублікував у себе в соцмережах зворушливе відео з Платоном і подякував Собчак за сина.

"3! ️Спасибі, Ксюшо! Всім щастя і танці!" — написав Максим. На що ексдружина йому також подякувала.

Син Собчак і Віторгана святкує день народження

Син Собчак і Віторгана святкує день народження

Фото: instagram/mvitorgan

Зазначимо, що в коментарях до фото і відео користувачі стали роздумувати, на кого більше схожий син Собчак і Віторгана. Також вони взялися писати привітання.

Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий
Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий
Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий
Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий
Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий
Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий
Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий
Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особи
Ксенія Собчак Максим Віторган
Місце
Росія
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