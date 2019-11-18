Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася ніжним фото з сином Платоном від колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана, і привітала хлопчика з днем народження.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Правильно все-таки люди кажуть — хочеш бути щасливим, зроби собі щастя сам! Сьогодні три роки, як джерело щастя живе в моєму домі "на постійній основі", — написала Собчак.
Максим Віторган, Ксенія Собчак та їхній син Платон
Ксенія Собчак з сином Платоном
Фото: instagram/xenia_sobchak
Зі свого брку Віторган опублікував у себе в соцмережах зворушливе відео з Платоном і подякував Собчак за сина.
"3! ️Спасибі, Ксюшо! Всім щастя і танці!" — написав Максим. На що ексдружина йому також подякувала.
Син Собчак і Віторгана святкує день народження
Фото: instagram/mvitorgan
Зазначимо, що в коментарях до фото і відео користувачі стали роздумувати, на кого більше схожий син Собчак і Віторгана. Також вони взялися писати привітання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. Наприкінці 2018 року з'явилася інформація, що стосунки пари опинилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, у зв'язку з чим почався галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже того ж вечора вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилися в березні 2019 року.
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