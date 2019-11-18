Собчак показала змужнілого сина від Віторгана: на кого він схожий

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася ніжним фото з сином Платоном від колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана, і привітала хлопчика з днем народження.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Правильно все-таки люди кажуть — хочеш бути щасливим, зроби собі щастя сам! Сьогодні три роки, як джерело щастя живе в моєму домі "на постійній основі", — написала Собчак.

Максим Віторган, Ксенія Собчак та їхній син Платон

Ксенія Собчак з сином Платоном Фото: instagram/xenia_sobchak

Зі свого брку Віторган опублікував у себе в соцмережах зворушливе відео з Платоном і подякував Собчак за сина.

"3! ️Спасибі, Ксюшо! Всім щастя і танці!" — написав Максим. На що ексдружина йому також подякувала.

Син Собчак і Віторгана святкує день народження Фото: instagram/mvitorgan

Зазначимо, що в коментарях до фото і відео користувачі стали роздумувати, на кого більше схожий син Собчак і Віторгана. Також вони взялися писати привітання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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