Собчак показала синові своє фото з голими грудьми

Телеведуча Ксенія Собчак показала сину Платону своє фото, на якому вона в компанії ще двох знаменитостей позує без в напівоголеному вигляді.

Відверте фото опублікувало видання "Московський комсомолець" (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Собчак, Глюкоза та Расковалова instagram.com/xenia_sobchak

На ньому син уважно розглядає свою напівоголені мати, а також співачку Глюкозу і дизайнера Яну Расковалову, які руками один одного прикривають свої оголені груди.

Син Собчак розглядає свою напівоголені мати mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак опублікувала такий відвертий знімок з нагоди Дня Святого Валентина. На фото всі троє в напівоголеному вигляді сидять на пляжі на Мальдівах.

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