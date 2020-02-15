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15 лютого • оновлено в 17:04
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Собчак показала синові своє фото з голими грудьми

2.3т
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Телеведуча Ксенія Собчак показала сину Платону своє фото, на якому вона в компанії ще двох знаменитостей позує без в напівоголеному вигляді.

Відверте фото опублікувало видання "Московський комсомолець" (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця новини).

Собчак, Глюкоза та Расковалова

Собчак, Глюкоза та Расковалова

instagram.com/xenia_sobchak

На ньому син уважно розглядає свою напівоголені мати, а також співачку Глюкозу і дизайнера Яну Расковалову, які руками один одного прикривають свої оголені груди.

Син Собчак розглядає свою напівоголені мати

Син Собчак розглядає свою напівоголені мати

mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак опублікувала такий відвертий знімок з нагоди Дня Святого Валентина. На фото всі троє в напівоголеному вигляді сидять на пляжі на Мальдівах.

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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Dell Alex
Dell Alex
И что?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Эээ… Возможно, кого-то шокируют мои слова, но огромное количество людей в младенческом и раннем детском возрасте ежедневно и многократно видело обнажённую грудь своей матери - причём, не на фото, а наяву. Да что там видело - трогало! Руками, губами, языком… :) Поговаривают, даже термин специальный существует для этого явления: естественное грудное вскармливание. Ничего не поделаешь, такова, как говорится, жизнь. Се ля ви. :)
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Господи, и кому это интересно?
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