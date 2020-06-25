Собчак зламала ніс і отримала струс мозку. Відео
Російська телеведуча і громадський діяч Ксенія Собчак отримала серйозну травму через невдале падіння.
Так, зірка перенесла складну операцію – у неї перелом носа, а також діагностовано струс мозку. Про це вона розповіла на особистій сторінці в Instagram (дивіться відео в кінці новини).
"На жаль я невдало впала, у мене перелом носа, струс і треба підлікуватися. З усіма буває... Спасибі лікарям, які всі ці дні нічого не "зливали" і провели складну операцію!" – розповіла Собчак.
Також вона показала кадри з лікарняної палати і додала, що зокрема через госпіталізацію не пішла голосувати за поправки до Конституції РФ.
"Сьогодні перший день голосування за поправки до конституції. Мій батько брав участь в написанні конституції 93–го року, зробив все, щоб статті, пов'язані зі свободами людини там все-таки були прописані (цього по одному з варіантів могло б і не бути), і тема для мене "рідна", – зазначила Ксенія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ксенія Собчак подала до суду на німецькі ЗМІ через наклеп – її звинуватили расизмі. Напередодні з нею розірвав рекламний контракт автомобільний Audi. Читайте всі подробиці про расистський скандал з Собчак за посиланням.