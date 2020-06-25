Собчак зламала ніс і отримала струс мозку. Відео

Російська телеведуча і громадський діяч Ксенія Собчак отримала серйозну травму через невдале падіння.

Так, зірка перенесла складну операцію – у неї перелом носа, а також діагностовано струс мозку. Про це вона розповіла на особистій сторінці в Instagram (дивіться відео в кінці новини).

"На жаль я невдало впала, у мене перелом носа, струс і треба підлікуватися. З усіма буває... Спасибі лікарям, які всі ці дні нічого не "зливали" і провели складну операцію!" – розповіла Собчак.

Собчак отримала травму обличчя Instagram Ксенії Собчак

Також вона показала кадри з лікарняної палати і додала, що зокрема через госпіталізацію не пішла голосувати за поправки до Конституції РФ.

Собчак після операції на носі Скріншот відео YouTube (шоу "Обережно, Собчак!")

"Сьогодні перший день голосування за поправки до конституції. Мій батько брав участь в написанні конституції 93–го року, зробив все, щоб статті, пов'язані зі свободами людини там все-таки були прописані (цього по одному з варіантів могло б і не бути), і тема для мене "рідна", – зазначила Ксенія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ксенія Собчак подала до суду на німецькі ЗМІ через наклеп – її звинуватили расизмі. Напередодні з нею розірвав рекламний контракт автомобільний Audi. Читайте всі подробиці про расистський скандал з Собчак за посиланням.