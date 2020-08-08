Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу

Юля Ухіна Люди 15:55, 8.08.2020 Оновлено: 15:56, 8.08.2020

Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак опублікувала фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу.

Відповідним знімком 38-річна зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала на лежаку в майці, кепці й в сонцезахисних окулярах. Зазначимо, що Собчак сфотографувала себе під час відпочинку на природі.

"Веснянкуватий візитер візував", – підписала публікацію Ксенія.

Собчак показала обличчя без макіяжу (Instagram Ксенії Собчак)

Багато шанувальників розкритикували зовнішній вигляд телеведучої без косметики, зазначивши, що Собчак постаріла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ксенія Собчак отримала серйозну травму через невдале падіння. Так, зірка перенесла складну операцію – у неї був перелом носа і струс мозку.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Російські окупанти зірвали перемир'я на Донбасі: порушено домовленості ТКГ

Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі

Зеленський віджав штангу на "нульовій" позиції ЗСУ на Донбасі. Ексклюзивні фото

В Іспанії літак екстрено сів через українця без маски

Ошеломляющие фото последних дней СССР