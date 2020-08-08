Собчак показала обличчя без макіяжу: фото жахнуло мережу
Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак опублікувала фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу.
Відповідним знімком 38-річна зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала на лежаку в майці, кепці й в сонцезахисних окулярах. Зазначимо, що Собчак сфотографувала себе під час відпочинку на природі.
"Веснянкуватий візитер візував", – підписала публікацію Ксенія.
Багато шанувальників розкритикували зовнішній вигляд телеведучої без косметики, зазначивши, що Собчак постаріла.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ксенія Собчак отримала серйозну травму через невдале падіння. Так, зірка перенесла складну операцію – у неї був перелом носа і струс мозку.