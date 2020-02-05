Собчак похвалилася великими грудьми

Відома російська журналістка і політик Ксенія Собчак силою нейромережі отримала великі груди, які відразу ж показала шанувальникам.
Знімком вона поділилася з мільйонами своїх підписникам в Instagram.
Відзначається, що автором оригінального ролика є користувач з ніком texnosergey, - за допомогою нейромережі він об'єднав Нікі Мінаж з Собчак, після чого показав оновлений кліп.
"Перший млинець нанівець. Ксенія Мінаж або Ніки Собчак", - прокоментував він ролик.
Оскільки відео в сторіз Instagram тримаються тільки добу, ми залили його на YouTube:
Собчак ж опублікувала на своїй сторінці в сторіз скріншот з відео:
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