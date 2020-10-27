Собчак підтвердила, що захворіла на коронавірус і розповіла про симптоми

Російська телеведуча, актриса і політикиня Ксенія Собчак заявила, що заразилася коронавірусом. Наразі вона майже здорова.

Водночас ведуча зазначила, що їй доведеться ще деякий час побути вдома. Про це вона повідомила в ефірі програми "Док-ток" на Першому каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Собчак розповіла, що питання про COVID-19 хвилювали її і раніше. Але тепер, коли вона сама зіткнулася із цією хворобою – хвилюють ще більше.

"Справа в тому, що я перенесла коронавірус. Зараз мені вже краще. Я вдома, практично одужала, але не можу ще перебувати в студії", – сказала зірка.

Ведуча Ксенія Собчак захворіла на COVID-19 news.24tv.ua

За її словами, хвороба у неї виявлялася поступово. Спочатку піднялася температура до 37,8, а самопочуття було як під час грипу. Також ведуча вела щоденник перебігу захворювання.

Крім того, цього літа небезпечним вірусом заразився і син журналістки Платон.

Собчак додала, що хвороба у неї проходила в легкій формі. Тільки на 4-5 день вона втратила нюх. Але головним симптомом коронавірусу зірка вважає бажання спати.

"У мене було відчуття, що я цілодобово сплю, а пізніше зникли запахи", – розповіла ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська телеведуча Ксенія Собчак висміяла Регіну Тодоренко за фільм про домашнє насильство.