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Собчак і Віторгана спіймали на брехні про сімейне щастя

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Відоме подружжя Ксенія Собчак і Максим Віторган, чутки про розлучення яких з'явилися у середині грудня, здавалося б, зуміли зберегти сім'ю. Вони навіть вирушили на спільний відпочинок на Мальдіви. Але шанувальники пари запідозрили їх в обмані.

Так, багатьох спантеличив той факт, що Віторган щоразу публікує спільні фотографії із Ксенією, у той час як ведуча ділитися тільки своїми знімками. Також шанувальники пари помітили, що актор не зазначає геолокацію на його публікаціях.

Собчак і Віторгана спіймали на брехні про сімейне щастя

Максим Віторган і Ксенія Собчак

Фото: instagram.com/mvitorgan

Собчак і Віторгана спіймали на брехні про сімейне щастя
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Крім того, користувачі мережі здивувалися, чому Максим публікує фотографії Ксенії разом із сином Платоном зі снігом за вікном, а в цей час Собчак ділиться знімками з Мальдів.

Собчак і Віторгана спіймали на брехні про сімейне щастя
Собчак і Віторгана спіймали на брехні про сімейне щастя

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Ксенія Собчак
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