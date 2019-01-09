Собчак і Віторгана спіймали на брехні про сімейне щастя

Відоме подружжя Ксенія Собчак і Максим Віторган, чутки про розлучення яких з'явилися у середині грудня, здавалося б, зуміли зберегти сім'ю. Вони навіть вирушили на спільний відпочинок на Мальдіви. Але шанувальники пари запідозрили їх в обмані.
Так, багатьох спантеличив той факт, що Віторган щоразу публікує спільні фотографії із Ксенією, у той час як ведуча ділитися тільки своїми знімками. Також шанувальники пари помітили, що актор не зазначає геолокацію на його публікаціях.
Максим Віторган і Ксенія Собчак
Фото: instagram.com/mvitorgan
Крім того, користувачі мережі здивувалися, чому Максим публікує фотографії Ксенії разом із сином Платоном зі снігом за вікном, а в цей час Собчак ділиться знімками з Мальдів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і її чоловік, актор Максим Віторган одружилися у лютому 2013 року. У 2016 році у них народився син.
У грудні 2018-го в мережі з'явилися нібито докази того, що стосунки пари виявилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим
Собчак спочатку не коментувала чутки, але потім опублікувала заяву у себе в Instagram.
1 січня Віторган оприлюднив спільне фото пари на своїй сторінці в мережі, але після цього Собчак опублікувала великий пост, у якому назвала 2018-й рік переломним для себе.
До цього Віторган вперше вийшов на публіку без обручки на пальці.