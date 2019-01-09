Собчак і Віторгана спіймали на брехні про сімейне щастя

Відоме подружжя Ксенія Собчак і Максим Віторган, чутки про розлучення яких з'явилися у середині грудня, здавалося б, зуміли зберегти сім'ю. Вони навіть вирушили на спільний відпочинок на Мальдіви. Але шанувальники пари запідозрили їх в обмані.

Так, багатьох спантеличив той факт, що Віторган щоразу публікує спільні фотографії із Ксенією, у той час як ведуча ділитися тільки своїми знімками. Також шанувальники пари помітили, що актор не зазначає геолокацію на його публікаціях.

Максим Віторган і Ксенія Собчак Фото: instagram.com/mvitorgan

Крім того, користувачі мережі здивувалися, чому Максим публікує фотографії Ксенії разом із сином Платоном зі снігом за вікном, а в цей час Собчак ділиться знімками з Мальдів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: