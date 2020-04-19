Собчак і Канделакі привселюдно посварилися

Російська телеведуча Ксенія Собчак негативно висловилася про свою колегу Тіну Канделакі через челендж в соціальній мережі Instagram.

Канделакі не залишилася осторонь і відповіла Собчак, обізвавши її "королевою хайпу".

"Тінатін Гівіевна прийняла виклик Бузової і підключилася до самого ідіотичного челенджу Instagram. І відразу беззастережно виграла. Ні, вона не викупалася в ванні з креветками, не відрізала собі щось, що може і потрібно було б відрізати, не "дала ляща" чоловікові, ні. Тіна написала самий безглуздий пост. пост про те, що відчувати захоплення з приводу чужого купання в макаронах мені не дозволяє "теорія арійської переваги". Не жартую. Це цитата", - заявила Собчак.

"Бродський, здається, говорив: "якщо Євтушенко проти колгоспів, то я - за". Розумію, що порівнювати Тіну з Бродським - блюзнірство. Але механізм схожий. Тінатін готова підтримати будь-яку дурість, якщо виявиться, що я цю дурість не підтримую. І все б нічого, але підтримувати дурість дурістю - це особливий гуманізм. Втім, хто на що здатний. Хтось наповнює вермішеллю ванну, а у когось вермішель в голові", - резюмувала ведуча.

"Ксенія Анатоліївна так сильно перейнялася моїм ранковим постом, що не тільки прийшла до мене в коментарі, але і зробила окремий пост. Слава Василя Уткіна, який влаштував нескінченний баттл з Володимиром Соловйовим, закономірно не дає спокою нашій королеві хайпу", - відповіла Канделакі.

Вона порівняла колегу з "богинею, яка живе в ілюзії загального обожнювання".

"Я запропонувала Ксенії зробити вибір між подальшим множенням хейту, в якому вона справжній ювелір, і внутрішнім спокоєм, але друге грошей і трафік не приносить - вибачте мені мій наїв. Мудрість, звичайно, в тому, щоб вчасно зупинитися, але доводиться наступати на ці граблі, а то вважатимуть ще за слабкість. Кожен з нас вирішує за себе: ображатися на чужі слова або робити з них висновки. Висновки даються складніше. Особливо коли в тебе є армія фанатів і лайки-лайки. Богині, що живе в ілюзії загального обожнювання, непросто зійти до нас, грішних", - написала Канделакі.

Як рані писав OBOZREVATEL, російський шоумен Максим Галкін різко осадив телеведучу Ксенію Собчак після того, як вона розкритикувала челендж в мережі.