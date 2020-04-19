Собчак і Канделакі привселюдно посварилися

Російська телеведуча Ксенія Собчак негативно висловилася про свою колегу Тіну Канделакі через челендж в соціальній мережі Instagram.
Канделакі не залишилася осторонь і відповіла Собчак, обізвавши її "королевою хайпу".
"Тінатін Гівіевна прийняла виклик Бузової і підключилася до самого ідіотичного челенджу Instagram. І відразу беззастережно виграла. Ні, вона не викупалася в ванні з креветками, не відрізала собі щось, що може і потрібно було б відрізати, не "дала ляща" чоловікові, ні. Тіна написала самий безглуздий пост. пост про те, що відчувати захоплення з приводу чужого купання в макаронах мені не дозволяє "теорія арійської переваги". Не жартую. Це цитата", - заявила Собчак.
"Бродський, здається, говорив: "якщо Євтушенко проти колгоспів, то я - за". Розумію, що порівнювати Тіну з Бродським - блюзнірство. Але механізм схожий. Тінатін готова підтримати будь-яку дурість, якщо виявиться, що я цю дурість не підтримую. І все б нічого, але підтримувати дурість дурістю - це особливий гуманізм. Втім, хто на що здатний. Хтось наповнює вермішеллю ванну, а у когось вермішель в голові", - резюмувала ведуча.
Тінатін Гівіевна прийняла виклик Бузової і підключилася до самим ідіотичним Челлендж інстаграмма. І відразу беззастережно виграла. Ні, вона не викупалася в ванні з креветками, які не відрізала собі щось, що може і потрібно було б відрізати, не "дала ляща" чоловікові, немає. Тіна написала самий безглуздість пост. Пост про те, що відчувати захоплення з приводу чужого купання в макаронах мені не дозволяє "теорія арійської переваги". Не шуткую. Це цитата. Бродський, здається, говорив: "якщо Євтушенко проти колгоспів, то я - за". Розумію, що порівнювати Тіну з Бродським - блюзнірство. Але механізм схожий. Тінатін готова підтримати будь-яку дурість, якщо виявиться, що я цю дурість не підтримую. І все б нічого, але підтримувати дурість дурістю - це особливий гуманізм. Втім, хто на що здатний. Хтось наповнює вермішеллю ванну, а у кого-то вермішель в голові. # лечунаНібіру # Тінаантіфашіст
"Ксенія Анатоліївна так сильно перейнялася моїм ранковим постом, що не тільки прийшла до мене в коментарі, але і зробила окремий пост. Слава Василя Уткіна, який влаштував нескінченний баттл з Володимиром Соловйовим, закономірно не дає спокою нашій королеві хайпу", - відповіла Канделакі.
Вона порівняла колегу з "богинею, яка живе в ілюзії загального обожнювання".
"Я запропонувала Ксенії зробити вибір між подальшим множенням хейту, в якому вона справжній ювелір, і внутрішнім спокоєм, але друге грошей і трафік не приносить - вибачте мені мій наїв. Мудрість, звичайно, в тому, щоб вчасно зупинитися, але доводиться наступати на ці граблі, а то вважатимуть ще за слабкість. Кожен з нас вирішує за себе: ображатися на чужі слова або робити з них висновки. Висновки даються складніше. Особливо коли в тебе є армія фанатів і лайки-лайки. Богині, що живе в ілюзії загального обожнювання, непросто зійти до нас, грішних", - написала Канделакі.
Ксенія Анатоліївна так сильно перейнялася моїм ранковим постом (а заодно і Челлендж Єгора Крида, Ольги Бузової, Насті Івлеевой і всіх, хто куражиться на карантині, як може), що не тільки прийшла до мене в коментарі, але і зробила окремий пост. Слава Василя Уткіна, який влаштував нескінченний баттл з Володимиром Соловйовим, закономірно не дає спокою нашої королеві хайпа 😂 ⠀ Я запропонувала Ксенії зробити вибір між подальшим множенням Хейта, в якому вона справжній ювелір, і внутрішнім спокоєм, але друге грошей і трафік не приносить - вибачте мені мій наїв. ⠀ Мудрість, звичайно, в тому, щоб вчасно зупинитися, але доводиться наступати на ці граблі, а то вважатимуть ще за слабкість 😂 Так що відповідаю за пунктами: ⠀ Я не говорила, що "теорія арійскіго переваги" (до речі, фірмові помилки видають поспіх в думках) заважає Ксенії щось там рахувати. Цитата виглядає так: "О, ця арійська теорія переваги - куди ж без неї". Ксюша, навіщо ж так сильно кричати, потрапивши в поставлений на всякий випадок капкан?)) ⠀ Ну а далі йдуть Бродський, колгосп і вермішель - набір невмілих прийомів, які приправлені фірмовими образами, як той грецький салат 😂 Тут неможливо сперечатися, оскільки жодного змістовного тези в тексті немає. Одна образа. ⠀ Але кожен з нас вирішує за себе: ображатися на чужі слова або робити з них висновки. Висновки даються складніше. Особливо коли в тебе є армія фанатів і лайки-лайки. Богині, що живе в ілюзії загального обожнювання, непросто зійти до нас, грішних. Навіть напередодні Великодня)
Як рані писав OBOZREVATEL, російський шоумен Максим Галкін різко осадив телеведучу Ксенію Собчак після того, як вона розкритикувала челендж в мережі.
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