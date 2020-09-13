Собчак і Богомолов зворушливо привітали одне одного з річницею весілля

Російська телеведуча Ксенія Собчак і її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, 13 вересня відзначають першу річницю весілля.

На честь цієї події знаменитості зворушливо привітали один одного зі святом в Instagram-акаунтах.

Собчак у своєму дописі зізналася в коханні до Богомолова і подякувала йому за перший спільний рік.

"Кохаю тебе! Ти дав мені найголовніше - відчуття того, що я не в самоті так "дивно" дивлюся на цей світ. Нас двоє. Дякую за перший рік нашого сімейного життя і за щастя", - підписала чорно-білий кадр з весілля ведуча.

Весільні фото Собчак і Богомолова. Instagram Ксенії Собчак

Сам же режисер Богомолов загадково підписав зворушливе весільне фото в Instagram і назвав Собчак "його блискавкою і серцем".

"Ми і зараз такі. Завмерли так - і так і живемо. Все що потрібно знати про цей рік і всі наші роки. Моя блискавка, таємниця і серце. Назавжди", - зазначив артист.

Зворушливе привітання з річницею весілля від Богомолова. Instagram Костянтина Богомолова

Варто відзначити, що минулого року Собчак і Богомолов зіграли весілля, яке запам'яталося багатьом своєю епатажністю. Шлюб був зареєстрований в Москві, а в ЗАГС зіркова пара під'їхала на чорному катафалку, капот якого був прикрашений червоними квітами і з написом: "Поки смерть не розлучить нас". Сам зал для святкування був прикрашений у готичному стилі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що розкриті доходи Собчак і Богомолова.