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Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці

1.7т Читати матеріал російською

Знаменита українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка довго і болісно розлучалася з шоуменом Антіном Мухарським, в третій раз зібралася заміж.

Так, про заручини зірка повідомила на своїй сторінці в Facebook. Зазначимо, що ім'я нареченого Єгорова поки не оголошує.

Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці

Сніжана Єгорова

Фото з Facebook

Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці

Фото з Facebook

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Шанувальники відразу ж почали вітати телеведучу.

Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці
Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці
Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці
Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці

Нагадаємо, у 1992 році Сніжана Єгорова вийшла заміж за режисера Сергія Єгорова (Семена Горова). Незабаром у пари народилися дві дочки: Анастасія і Олександра. А у 2006 році Єгорова стала дружиною актора, письменника і музиканта Антіна Мухарського (Ореста Лютого). За роки відносин ведуча народила трьох дітей: сина Андрія, дочка Аріну і сина Івана. Однак в лютому 2015 року Мухарський оголосив про розлучення зі Сніжаною Єгоровою.

Сніжана Єгорова знову виходить заміж: подробиці

Сніжана Єгорова та Антін Мухарський

Фото: ivona.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сніжана Єгорова поділилася з шанувальниками радісною новиною про одруження. Так, вона видала заміж свою маму Людмилу.

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Особа
Сніжана Єгорова
Місце
Україна
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bruno jordano
bruno jordano
Можe від Антіна від бeться
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