Популярна українська ведуча Сніжана Єгорова опублікувала свій варіант "уряду України". Так, головою МВС на її думку повинен стати Анатолій Шарій, а генеральним прокурором – Андрій Портнов.

Єгорова розмістила пост на своїй сторінці в Facebook. Багато користувачів мережі негативно відреагували на це.

Сніжана Єгорова facebook.com/snezhana.egorova.9

"У своїй інавгураційній промові наш президент закликав народ взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні і відчути себе президентом. Пропоную свій склад уряду. Прошу звернути увагу на гендерний баланс. А кого б вибрали ви?" – написала Єгорова.

"Не лізь не в свої сани. Не сміши людей. Вже насміялися. Працюй за фахом", "Залишилося царька Путіна сюди", "Це уряд новоросії, а не України. Ви трошки наплутали. Їх давно треба гнати з країни, а не пропонувати посади", "А чому такі напівзаходи? Давайте відразу до складу путінської федерації вступимо?" – коментують у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська телеведуча Сніжана Єгорова втретє стала бабусею – її старша дочка Стася Ровінська 12 травня народила дівчинку.

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