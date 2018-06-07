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СпортLady

Сніжана Єгорова потрапила в лікарню після звільнення з ТВ

2.8тЧитати новину російською

Телеведуча Сніжана Єгорова, яка звільнилася з телеканалу "Прямий", потрапила в лікарню. Про це Єгорова повідомила на своїй сторінці в Faсebook.

Сніжана опублікувала відео, на якому ледь стримує сльози. Багатодітна мама вирішила поправити здоров'я.

"Я хочу трохи відпочити, подумати про себе і про майбутнє моїх дітей. Протягом останніх п'яти років я сама повністю їх виховую і все це відбувається під нескінченною хвилею звинувачень, принижень з боку багатьох людей, які не хочуть розбиратися в цій ситуації", - сказала Єгорова .

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Ведучу підтримала Ольга Сумська. "Ти все правильно зробила! Я б теж так вчинила. Благаю, бережи своє здоров'я! Моя Богиня, краща з кращих, талановита! Не плач! Боротьба триває і потрібні сили!", - написала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня завершився судовий процес між Антіном Мухарським і Сніжаною Єгоровою . Суд щодо захисту прав їхніх спільних дітей виграла Єгорова.

Особи
Сніжана ЄгороваАнтін Мухарський
Місце
Україна
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