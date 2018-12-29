''Снігуронька в чорному'': міс Україна показала величезні груди

Міс Україна-2015 Христина Столока показала величезні груди на фото. Так, дівчина розмістила знімок в чорному вбранні з глибоким декольте.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Фоловери дівчини зазначили, що вона виглядає, як "Снігуронька в чорному".

Як раніше писав OBOZREVATEL, переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко, яку зі скандалом дискваліфікували і позбавили титулу через грубе порушення правил, сфотографувалася оголеною під час свого відпочинку в Таїланді