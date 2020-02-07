"СМС через 12 років почали приносити вихлоп!" Хто така Jerry Heil і як вона врятувала Дантеса

Колись відомий український виконавець Володимир Дантес повернувся на сцену з піснею "Более или Менее" авторства Яни Шемаєвої (Jerry Heil).
Трек швидко піднявся в трендах YouTube.
Як відомо, Дантес був відомий в 2008 році, коли разом з Вадимом Олійником пробився на українській "Фабриці Зірок", - найбільше вони тоді відзначилися піснями "Мне уже 20" і "Девочка Оля".
Їх група існувала ще багато років, але вони припинили працювати, оскільки більше не випускали хітів. Дантес пішов у ведучі і став більше відомий в ролі чоловіка Наді Дорофєєвої з "Время и Стекло".
5 лютого 2020 роки хлопець випустив нову ліричну пісню і кліп "Более или Менее". Відео зняли одним дублем, а за задумом в цілому робота показує переживання чоловіків у відносинах.
24-річна співачка і автор пісень Jerry Heil працювала над музикою і разом з Дантесом написала слова.
Я розповідала вам, что пишу пісні НЕ лишь для себе! Кілька місяців тому Вийшла пісня ТЕПЕР ТЕБЕ 30, якові ми написали з @vladimirdantes! Так от на цьом Ми не зупинили! ПОВІДОМЛЕННЯ в тг типу: "Ян, потрібна лірична пісня, близька кожній дівчинці, яку поранили". ЦЕЙ НОУ МОР! Я У делу! Пріспів БІЛЬШЕ АБО МЕНШ народився в арці біля мого дому. Я Якраз булу в тому самому муді "пораненою". Ніхто НЕ звертатись до організаторів мене - нам дівчаткам много не вимагає, щоб відчуті собі особливо Нещасний, я права? 😁 іноді ми робимо це заради естетики самого процесса даже: вечір, ти, наче в фільмі, ображено на свого неіснуючого ЕКСАН. Если ще Сонячно уходит - ООООООО, ДЯКУЮ. Ну ви зрозумілі. # ОЙВСЬО Далі були куплети, Народжені в кав'ярні. "Чи не женися", Пожалуйста почінається з "не гони" - Перше, что Прийшла на мнение, и я зрозуміла: Цю форму гри слів зроблю кістяком куплетів! Другий куплет Додав Вова ( "Залишився повинен мурашки на шкірі" - моє улюблене!) - и пазл почти Склаві! Альо Кожна пісня - це трійня: пріспів-куплети-БРІДЖ. Третій Вихід Найдовший. Хоч и найменшенькій з трьох🐥 Писала декілька варіантів, но Відчуття "не те" змушувало відтягуваті, писати Вові: "Сорі, Почекаев ще трошечкііііі" Вже Двадцятий раз. І коли ми Нарешті Зупини на тому, что ві чуєте в пісні тепер, я зрозуміла: ВОНО. Що я Хотіла: віклікаті Відчуття доброї ностальгії, повне розуміння слухачем настрою головної героїні и Співчуття дівчінці, бо З КИМ НЕ БУЛО. Мені такоже хотілося Показати красивий голос Вови. Всі сумував за ДІВЧИНКА ОЛЯ, правда? 🌚 І це Ніби Різні за текстом и музичною складових пісні, но Якби пісні були промовами, Які треба відсортуваті за Мудом и поскладаті на полиці - ЦІ две лежали бі дуже поруч, мені здається🤔 Вова, у нас Жодна Спільного фото чи шо? 😳😱 Вітаю тебе з виходом пісні и Красивенная кліпом до неї! І Піша Неймовірно талановитим другом! . Хто Вже слухав БІЛЬШЕ АБО МЕНШ? Які Ваші враження? 🐼
Глядачі згадують під відео, як 12 років тому голосували за Дантеса на "Фабриці Зірок", і нарешті-то ці СМС почали окупатися.
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