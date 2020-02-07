"СМС через 12 років почали приносити вихлоп!" Хто така Jerry Heil і як вона врятувала Дантеса

Колись відомий український виконавець Володимир Дантес повернувся на сцену з піснею "Более или Менее" авторства Яни Шемаєвої (Jerry Heil).

Трек швидко піднявся в трендах YouTube.

Як відомо, Дантес був відомий в 2008 році, коли разом з Вадимом Олійником пробився на українській "Фабриці Зірок", - найбільше вони тоді відзначилися піснями "Мне уже 20" і "Девочка Оля".

Їх група існувала ще багато років, але вони припинили працювати, оскільки більше не випускали хітів. Дантес пішов у ведучі і став більше відомий в ролі чоловіка Наді Дорофєєвої з "Время и Стекло".

5 лютого 2020 роки хлопець випустив нову ліричну пісню і кліп "Более или Менее". Відео зняли одним дублем, а за задумом в цілому робота показує переживання чоловіків у відносинах.

24-річна співачка і автор пісень Jerry Heil працювала над музикою і разом з Дантесом написала слова.

Глядачі згадують під відео, як 12 років тому голосували за Дантеса на "Фабриці Зірок", і нарешті-то ці СМС почали окупатися.

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