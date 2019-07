Смоктав пальці ніг: зірка Голлівуду викликав суперечки відео з сином

У мережі виникли суперечки навколо відео, на якому син відомого актора Армі Хаммера ("Соціальна мережа", "Самотній рейнджер") смокче йому пальці ніг.

Актор опублікував відео в трансляції у себе в Instagram і написав: "Це тривало протягом семи хвилин".

На ньому дворічний син Хаммера Форд тягне в рот пальці його ніг. Незабаром відео розлетілося по мережі і викликало дуже жваву реакцію.

ARMIE HAMMER WHAT TF ARE YOU DOING POSTING THIS 💀💀💀 pic.twitter.com/ePhBx2E7qt - JA (@JohnWEEI) 27 липня 2019 р

Одні користувачі висловили своє обурення роликом і засудили Хаммера і його дружину Елізабет Чемберс. "Я хочу це розбачити. Армі потрібна серйозна допомога. І його дружині теж", "Астероїд повинен був впасти на землю і вбити нас усіх після перегляду цього відео", "Все, що я можу сказати: це огидно. Чому він не зупинив свого сина? Чому я взагалі це подивилася, хоча мене попереджали не дивитися? ", - написали користувачі в Twitter.

armie hammer 's audition for the new taraninto movie pic.twitter.com/zGxoClVafo - kyra (@qhantomthread) 27 липня 2019 р

Sometimes ... sometimes you just should not click on trending hashtags. I want those seven seconds back 😭😭😭 #armiehammer needs some serious help. And his wife. Or whomever that kid's mother is. pic.twitter.com/D8XGZnSnfU - Fangirl (@JillRobiFangirl) 27 липня 2019 р

That asteroid should have hit the earth and killed us all especially after seeing that #armiehammer video. pic.twitter.com/Nb5mx1ckuy - KingM11 🐝 🇲🇽 (@ Kingm11_) 28 липня 2019 р

Втім, частина користувачів мережі заступилися за актора і написали, що діти в такому віці творять і гірші речі. Також в перепалку довелося вступити дружині Армі Хаммера, актрисі Елізабет Чамберс.

Хаммер і його сім'я Інстаграм Армі Хаммера

"Не було ніяких семи хвилин, п'ять секунд максимум. Я показала відео під час сімейної трансляції, тому що цей етап дорослішання нашого сина сповнений смішних моментів. Опублікувати ролик в Instagram було не найкращою ідеєю, але я можу вас запевнити, що благополуччя і безпека наших дітей для нас на першому місці ", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий актор Голлівуду Том Круз відмовився від рідної дочки. Причиною тому стала релігія.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!