Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Смоктав пальці ніг: зірка Голлівуду викликав суперечки відео з сином

872 Читати матеріал російською

У мережі виникли суперечки навколо відео, на якому син відомого актора Армі Хаммера ("Соціальна мережа", "Самотній рейнджер") смокче йому пальці ніг.

Актор опублікував відео в трансляції у себе в Instagram і написав: "Це тривало протягом семи хвилин".

На ньому дворічний син Хаммера Форд тягне в рот пальці його ніг. Незабаром відео розлетілося по мережі і викликало дуже жваву реакцію.

Одні користувачі висловили своє обурення роликом і засудили Хаммера і його дружину Елізабет Чемберс. "Я хочу це розбачити. Армі потрібна серйозна допомога. І його дружині теж", "Астероїд повинен був впасти на землю і вбити нас усіх після перегляду цього відео", "Все, що я можу сказати: це огидно. Чому він не зупинив свого сина? Чому я взагалі це подивилася, хоча мене попереджали не дивитися? ", - написали користувачі в Twitter.

Новини
Дочка голлівудської зірки роздяглася для Playboy: пікантні фото

Втім, частина користувачів мережі заступилися за актора і написали, що діти в такому віці творять і гірші речі. Також в перепалку довелося вступити дружині Армі Хаммера, актрисі Елізабет Чамберс.

Хаммер і його сім'я

Хаммер і його сім'я

Інстаграм Армі Хаммера

"Не було ніяких семи хвилин, п'ять секунд максимум. Я показала відео під час сімейної трансляції, тому що цей етап дорослішання нашого сина сповнений смішних моментів. Опублікувати ролик в Instagram було не найкращою ідеєю, але я можу вас запевнити, що благополуччя і безпека наших дітей для нас на першому місці ", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий актор Голлівуду Том Круз відмовився від рідної дочки. Причиною тому стала релігія.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Армі Хаммер
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel