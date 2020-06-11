Смертельна ДТП з Єфремовим: у Москві попрощалися із загиблим Захаровим. Відео
У НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського в Москві пройшла церемонія прощання з Сергієм Захаровим, який загинув в ДТП з російським актором Михайлом Єфремовим.
На панахиду прийшли родичі, знайомі і колеги чоловіка, пише Telegram-канал Mash. Також опублікували відео прощання із загиблим (ролики дивіться в кінці новини).
Основна церемонія прощання пройде на батьківщині Захарова – в селі Константиново Рязанської області, де він буде похований.
Відзначимо, водій Сергій Захаров, який загинув у ДТП за участю Михайла Єфремова, жив і працював в Москві, у нього залишилися дружина, двоє синів і онука-інвалід. Також в Рязанській області у загиблого залишилася літня мати, за якою він доглядав.
Близькі водія відзначили, що Захаров був дуже доброю людиною, а також відповідальним співробітником.
"Я подруга його дружини і його знаю 22 роки. Він найдобріша людина, яку я знаю. Вони тут жили, а родом він з Рязані", – розповіла знайома родини Захарових.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Пізніше московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.