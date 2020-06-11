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11 червня • оновлено в 11:20
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Смертельна ДТП з Єфремовим: у Москві попрощалися із загиблим Захаровим. Відео

2.2т
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У НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського в Москві пройшла церемонія прощання з Сергієм Захаровим, який загинув в ДТП з російським актором Михайлом Єфремовим.

На панахиду прийшли родичі, знайомі і колеги чоловіка, пише Telegram-канал Mash. Також опублікували відео прощання із загиблим (ролики дивіться в кінці новини).

Сергій Захаров загинув від отриманих в ДТП травм

Сергій Захаров загинув від отриманих в ДТП травм

Основна церемонія прощання пройде на батьківщині Захарова – в селі Константиново Рязанської області, де він буде похований.

Відзначимо, водій Сергій Захаров, який загинув у ДТП за участю Михайла Єфремова, жив і працював в Москві, у нього залишилися дружина, двоє синів і онука-інвалід. Також в Рязанській області у загиблого залишилася літня мати, за якою він доглядав.

Прощання з Сергієм Захаровим

Прощання з Сергієм Захаровим

360tv.ru

Близькі водія відзначили, що Захаров був дуже доброю людиною, а також відповідальним співробітником.

"Я подруга його дружини і його знаю 22 роки. Він найдобріша людина, яку я знаю. Вони тут жили, а родом він з Рязані", – розповіла знайома родини Захарових.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Єва Романова
Тема
VIP-ДТП
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу ДТП
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