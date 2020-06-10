Смертельна ДТП з Єфремовим: дружина загиблого Захарова розповіла про допомогу від актора

Дружина Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю актора Михайла Єфремова на Смоленській площі в Москві, заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

Також жінка наголосила, що ніхто з представників Єфремова до сих пір не висловив співчуття родині загиблого, пише "РБК".

"Обіцяв допомогти. А оживити не обіцяв?" – різко відреагувала дружина Захарова на питання про готовність актора співпрацювати зі слідством і допомогти родині Захарова.

Дружина загиблого в ДТП Сергія Захарова розповіла про допомогу від Єфремова

Відзначимо, раніше адвокат Єфремова Віталій Чернишов повідомив, що актор готовий співпрацювати зі слідством у справі про загибель водія автомобіля в ДТП. Поздже друзі і знайомі актора висловили готовність надати допомогу родині Сергія Захарова.

Так, зокрема, письменник і телеведучий Віктор Шендерович, журналіст Максим Кононенко запросили банківські реквізити рахунку, на який можна було б перевести гроші. Дочка Єфремова Ганна-Марія також написала в Instagram: "Якщо у когось є контакти його сім'ї, я готова з ними зв'язатися і як-небудь допомогти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого послідувало лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останніх словах незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не збирається виправдовувати батька і вкрай розчарована в ньому.

Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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