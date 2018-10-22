Смертельна ДТП з ''Дизель Шоу'': постраждала актриса зробила першу заяву

Постраждала в аварії під Києвом актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко звернулася зі словами подяки за підтримку до своїх шанувальників. Вона разом із ще кількома артистами після ДТП була госпіталізована.

Відеозвернення вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. Жінка пообіцяла своїм фоловерам, що незабаром одужає.

"Хочу сказати вам величезне спасибі за теплі слова, за підтримку. Ми обов'язково найближчим часом одужаємо", — сказала Глушенко.

Яна Глущенко у лікарні Instagram yamo4ka

Instagram yamo4ka

Нагадаємо, що автобус із акторами "Дизель Шоу" 20 жовтня розбився в аварії. У ДТП загинула популярна артистка Марина Поплавська, ще кілька пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості.

Так, Євген Гащенко отримав два переломи пальців ніг, Максим Неліпа — два зламаних ребра і перелом пальця ноги, Олександр Бережко — два переломи ноги, Євген Сморигін травмував хребет, Олег Іваниця — язик, а у Вікторії Булітко — множинні забої.

Як писав OBOZREVATEL, потерпілий актор "Дизель Шоу" вперше після трагічної ДТП прокоментував те, що трапилося. Зокрема він висловився про загибель своєї колеги Марини Поплавської.