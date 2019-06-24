Смерть зірки фільму "Ґедзь": знайшлося відео його останньої ролі

23 червня помер російський актор Андрій Харитонов. Йому було 59 років. За даними ЗМІ, чоловік довгий час боровся з онкологічним захворюванням.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити останню роботу актора в кіно. У 2013 році він знявся в детективному серіалі "Під прицілом".

Кадр із серіалу kino-teatr.ru

Актор народився 25 липня 1959 року у Києві. У 1980 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого і тоді ж дебютував у серіалі "Ґедзь". Переїхавши до Росії, став провідним артистом Малого театру у Москві.

Харитонов зіграв понад 30 ролей, серед яких головні ролі у фільмах "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти", "Людина-невидимка", "Таємниця Чорних дроздів", "Вільний вітер".

Кадр із серіалу "Під прицілом" kino-teatr.ru

У січні 2019 року стало відомо, що Андрій Харитонов страждає на онкологічне захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Москві у віці 88 років помер радянський режисер Георгій Данелія, який народився у Грузії. Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.

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