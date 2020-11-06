"Смерть – це просто перерва": факти з життя, головні цитати і вислови Михайла Жванецького

"Смерть – це просто перерва!" говорив великий сатирик і гуморист Михайло Жванецький. 6 листопада 2020 року справжнього символу Одеси, не стало. Його шлях до успіху від простого інженера заводу до одного з найпопулярніших артистів естради є прикладом для багатьох.

На згадку про померлого майстра слова Михайла Жванецького OBOZREVATEL зібрав яскраві факти його біографії, цитати і відомі висловлювання артиста.

Військове дитинство і перші гуморески

Михайло Жванецький, як усім відомо, народився в сонячній Одесі 6 березня 1934 року. Його батьки – Еммануїл Мойсейович і Раїса Яківна, були далекі від гумору: батько був терапевтом, мати – стоматологом. В Одесі сім'я надовго не затрималася: вже в 1940 сім'я вирушила в Томашполі, Вінницькій області, де батьки Жванецького працювали в місцевому госпіталі. Але, напевно, подібний переїзд був вкрай вдалим ходом, адже невідомо, як би склалося життя єврейської родини, залишившись вони в Одесі напередодні війни.

У 1941, через місяць після початку війни, сім'ю Жванецьких евакуювали в Середню Азію, як представників єврейської національності і в рідну Одесу вони змогли повернутися лише в 1946 році. Жила сім'я на вулиці Старопортофранківська, 133 серед єврейського колориту, нескінченного сонця і моря. Неподалік від цієї вулиці майбутній сатирик закінчив школу, жив тут під час навчання в Одеському інституті інженерів морського флоту в 1951 році. І саме на цій вулиці він гуляв з друзями, влип у різні дворові ситуації, почавши писати про них гуморески.

Театр мініатюр і завод

Ще під час навчання в інституті інженерів морського порту Михайло Жванецький серйозно захопився сатирою – молодий гуморист почав виступати спочатку в студентському театрі, який переріс потім в цілий театр студентських мініатюр "Парнас-2", до якого увійшли студенти і з інших одеських ВНЗ. До речі, назва театру придумав Жванецький за аналогією з грецької горою Парнас, на якій мешкали музи.

До речі, захоплення театром не завадило Жванецькому закінчити інститут з червоним дипломом інженера-механіка, після чого він перейшов з підвищенням на один з одеських заводів. Там, до речі, продовжилася і сценічна кар'єра майбутнього майстра: все творчі вечори, свята та інші заходи, Жванецький відзначався на сцені разом зі своїми однокашниками по "Парнас-2".

"Величезний" Райкін і успіх на сцені

Більше п'яти років Жванецький і його друзі поєднували роботу на різних підприємствах Одеси, але в кінці 1950-х зі складу театру виділяється естрадний дует Жванецького і Ільченко. Двоє друзів починають все частіше їздити на виступи, брати участь в різних концертах і фестивалях, в 1958 році до них приєднується Роман Карцев. Так народилося легендарне тріо, слава про який незабаром розлетілася на весь Радянський Союз. До речі, хлопців запрошували до Києва, грати в "Укрконцерті", але ті відмовилися.

У цей період повністю визначилася і спеціалізація учасників групи: Михайло писав тексти гумористичних сценок, а Роман і Віктор їх озвучували. Ще кілька років колектив продовжував "просуватися" до слави, поки в 1963 році на гастролі в Одесу приїжджає Ленінградський театр мініатюр на чолі зі знаменитим Аркадієм Райкіним. Це знайомство виявилося по-справжньому доленосним, оскільки відомий сатирик взяв до репертуару театру кілька творів Жванецького, а через рік запросив його на посаду завідувача літературною частиною. Правда, протримався Жванецький в цьому амплуа недовго.

"Справа минуле, але повинен сказати, що як завліт Жванецький нікуди не годився. Йому не вистачало дипломатичності, терпимості, елементарної посидючості", - А. Райкін. Без гриму. Спогади.

Однак, вже через п'ять років – в 1969 році, Райкін поставив програму "Світлофор", в якій вперше прозвучали мініатюри "Авас", "Дефіцит", "Століття техніки".

"Але літературний дар Жванецького, гострота і парадоксальність його жізнеощущенія, його здатність передавати в тексті різноманіття сучасної розмовної мови, його вміння вловлювати фантастичність дійсності - все це підкорило мене. Настільки підкорило, що на якийсь час Жванецький став в нашому репертуарі, якщо можна так висловитися, автором-прем'єром ", - А. Райкін. Без гриму. Спогади.

Артист розмовного жанру

Жванецький пропрацював з Райкіним кілька років, після чого став артистом розмовного жанру в Одеській філармонії, співпрацюючи, крім того, з міською командою КВН і готуючи хлопцям сценарії виступів. В кінці 1977-х сатирика запросили з Москви, де він також почав давати сольні концерти, а крім того, почав виступати в "Театр "Ермітаж".

"Настав момент, коли подібний стан Жванецькому здалося образливим. Входячи в тролейбус і чуючи якісь репліки власного твору, йому часом хотілося звернути увагу пасажирів на те, що автор-то ось він ...", - згадує Райкін.

У 1977 році артист випустив першу збірку мініатюр письменника, потім – ще кілька. Творча бібліотека майстра слова Михайла Жванецького налічує 10 творів.