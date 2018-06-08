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Смерть Кіри Муратової: легенду кіно проведуть в останню путь рідні

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В Одесі в п'ятницю, 8 червня, проведуть в останню путь легенду радянського і українського кінематографа, режисера і сценариста Кіру Муратову.

Офіційній церемонії прощання не буде. Сама Муратова ще за життя заповіла, щоб з нею прощалися тільки сім'я і найближчі друзі, передає ТСН.

Віддати шану режисерові прилетить російська актриса Рената Литвинова і ще кілька відомих акторів з РФ.

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Померла Кіра Муратова: з'явилася перша реакція мережі

Муратова померла після важкої хвороби на 84 році життя. Останнім часом практично не з'являлася на одеській кіностудії, де пропрацювала понад півстоліття. На самій кіностудії вечір пам'яті режисера влаштують на поминальний, дев'ятий день.

"Вона на цій студії пропрацювала від прибиральниці до академіка і супермайстер, розумієте. Так виходило, що життя її викручувала мотузки з неї. Вона пручалася і залишила прекрасні картини філософські, унікальні, про людину, в якій ще не все втрачено", - розповів голова одеського відділення спілки кінематографістів України Ярослав Лупій.

Раніше OBOZREVATEL писав про кращих кінороботах Кіри Муратової.

Особа
Кіра Муратова
Місце
УкраїнаОдеса
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