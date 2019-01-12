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''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото

2.6тЧитати матеріал російською

Відома українська поп-співачка Настя Каменських (NK) опублікувала серію відвертих знімків із відпочинку, чим захопила фанатів.

Фотографії, на яких вона зазнята у незвичному купальнику, артистка оприлюднила у своєму Instagram-акаунті

Користувачі залишили під постами безліч захоплених коментарів із компліментами про яскраву зовнішність та сексуальну фігуру співачки.

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''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото

instagram.com/kamenskux

''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото

instagram.com/kamenskux

''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото

instagram.com/kamenskux

"Вау!" "Смачненька наша", "Богиня в бікіні", "Шикарна жінка — шикарна у всьому", "Купальник супер", "Красиві ніжки", "Вогник", — пишуть у мережі.

''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
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''Вогонь!'' Відверте фото Каменських викликало ажіотаж у мережі
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото
''Смачненька'': Каменських запалила мережу пікантними фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Каменських показала пікантне фото з Мексики, а також пляжний знімок у відвертому бікіні.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Теги
фотографиишоу-бизнесКрасаInstagram
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