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16 березня • оновлено в 01:09
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Сльози суддів і виступ фаворитки YouTube: як пройшли вокальні бої на "Голосі країни-10"

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У неділю, 15 березня, на телеканалі 1+1 відбулися другі вокальні бої на проекті "Голос країни-10". На цьому етапі учасники продовжили боротися за місця в прямих ефірах шоу.

OBOZREVATEL стежив за ефіром і пропонує дізнатися, чим запам'ятався дев'ятий випуск шоу "Голос країни" (дивіться відео нижче).

Сльози суддів і виступ фаворитки YouTube: як пройшли вокальні бої на "Голосі країни-10"

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Під час дев'ятого випуску шоу судді – Тіна Кароль, Dan Balan, Monatik, Потап і Настя Каменських – остаточно сформували свої команди й визначилися з учасниками для вокальних нокаутів.

Співак з Китаю справив фурор своїм співом

Чуань Юн Сюй вже вдруге викликає ажіотаж у публіки своїм співом. Так, під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни" учасник виконав пісню Насті Каменських "Тримай" українською мовою, й продовжив боротьбу за перемогу в команді Dan Balan.

Сльози суддів

Тоня Сова та Сергій Асафатов довели до сліз практично всіх суддів проекту. Учасники виконали пісню Басти "Сансара", чим зворушили Тіну Кароль, Настю Каменських і їхнього наставника Monatik. Примітно, що після свого виступу і Тоня, і Сергій продовжили участь у шоу: Асафатова вибрав Monatik, а Сову "вкрали" Потап з Настею.

Поява зірки "Голос країни"

Марко Квітка і Олександр Календа вибрали для свого виступу пісню "Знаєш" Рождена Анусі, який сам був учасником шоу в 2012 році. Співак прийшов не тільки підтримати хлопців, а й вийшов на сцену виконати з ними уривок своєї пісні.

Варто зазначити, що обидва учасники продовжили свою боротьбу за перемогу в проекті: Monatik вибрав Олександра, а Марко "вкрала" Тіна Кароль.

Виступ фаворитки YouTube

Виступ Ольги Мельник під час сліпих прослуховувань, відео якого було опубліковано на офіційному каналі на YouTube, зібрало майже три мільйони переглядів, і зробило її справжнім фаворитом у мережі.

Втім, це не допомогло дівчині впоратися з хвилюванням перед виступом під час вокальних боїв. За кілька хвилин до виходу на сцену у Ольги трапилася панічна атака, проте учасниця все-таки змогла зібратися й вийти на сцену. Разом з Василем Процюком вона виконала пісню Скрябіна "Спи собі сама", і виборола собі місце в прямих ефірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Голос країни
Особи
Dan Balan MONATIK Тіна Кароль Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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