Сльози суддів і виступ фаворитки YouTube: як пройшли вокальні бої на "Голосі країни-10"

У неділю, 15 березня, на телеканалі 1+1 відбулися другі вокальні бої на проекті "Голос країни-10". На цьому етапі учасники продовжили боротися за місця в прямих ефірах шоу.

OBOZREVATEL стежив за ефіром і пропонує дізнатися, чим запам'ятався дев'ятий випуск шоу "Голос країни" (дивіться відео нижче).

1 + 1

Під час дев'ятого випуску шоу судді – Тіна Кароль, Dan Balan, Monatik, Потап і Настя Каменських – остаточно сформували свої команди й визначилися з учасниками для вокальних нокаутів.

Співак з Китаю справив фурор своїм співом

Чуань Юн Сюй вже вдруге викликає ажіотаж у публіки своїм співом. Так, під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни" учасник виконав пісню Насті Каменських "Тримай" українською мовою, й продовжив боротьбу за перемогу в команді Dan Balan.

Сльози суддів

Тоня Сова та Сергій Асафатов довели до сліз практично всіх суддів проекту. Учасники виконали пісню Басти "Сансара", чим зворушили Тіну Кароль, Настю Каменських і їхнього наставника Monatik. Примітно, що після свого виступу і Тоня, і Сергій продовжили участь у шоу: Асафатова вибрав Monatik, а Сову "вкрали" Потап з Настею.

Поява зірки "Голос країни"

Марко Квітка і Олександр Календа вибрали для свого виступу пісню "Знаєш" Рождена Анусі, який сам був учасником шоу в 2012 році. Співак прийшов не тільки підтримати хлопців, а й вийшов на сцену виконати з ними уривок своєї пісні.

Варто зазначити, що обидва учасники продовжили свою боротьбу за перемогу в проекті: Monatik вибрав Олександра, а Марко "вкрала" Тіна Кароль.

Виступ фаворитки YouTube

Виступ Ольги Мельник під час сліпих прослуховувань, відео якого було опубліковано на офіційному каналі на YouTube, зібрало майже три мільйони переглядів, і зробило її справжнім фаворитом у мережі.

Втім, це не допомогло дівчині впоратися з хвилюванням перед виступом під час вокальних боїв. За кілька хвилин до виходу на сцену у Ольги трапилася панічна атака, проте учасниця все-таки змогла зібратися й вийти на сцену. Разом з Василем Процюком вона виконала пісню Скрябіна "Спи собі сама", і виборола собі місце в прямих ефірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!