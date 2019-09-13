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13 вересня • оновлено в 21:33
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"Сльози розчулення": в мережі показали гарячий поцілунок Собчак і Богомолова на весіллі. Відеофакт

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У мережі з'явилося зворушливе відео з весілля російської телеведучої Ксенії Собчак і режисера Костянтина Богомолова.

Ролик опублікував Telegram-канал "Только никому" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах Собчак пристрасно цілується з новим чоловіком. "Сльози розчулення неконтрольовано течуть по щоках. Костянтин і Ксенія цілуються так довго, як довго горить феєрверк", – сказано в підписі.

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Поцілунок Собчак і Богомолова на весіллі потрапив на відео

Поцілунок Собчак і Богомолова на весіллі потрапив на відео

Соц мережі

Автор зазначив, що ведучий закликав не відвертатися, не ховати очей, а подивитися, як виглядає щастя. "Божевілля було вдень. Із настанням темряви та ж карета, ті ж коні. Наречена все ще в білому", – написали під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано відео з весільної церемонії Собчак і Богомолова, на яку вони приїхали на катафалку.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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