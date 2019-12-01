"Сльози наверталися!" Подруга Алли Мазур розповіла про її боротьбу з раком

Ведуча телеканалу "1+1" Лідія Таран розплакалася, обговорюючи хворобу колеги Алли Мазур, у якій нещодавно виявили злоякісну пухлину.

Про це повідомляє "ТСН" Видання зазначає, що Таран і її колеги час від часу підміняють ведучу у випуску новин.

Лідія Таранс і Алла Мазур

Таран зі сльозами на очах розповіла, як пишається мужністю Алли Мазур. Адже вона спочатку не хотіла розповідати публічно про свою хворобу.

"Вона велика молодець! Ми навіть не очікували, що вона вийде в ефір уже після початку курсу лікування. Ми були впевнені, що деякий час нам треба буде її підстрахувати, але вона вийшла в ефір. У нас сльози наверталися, тому що це велика мужність – сказати про свою хворобу на всю країну", – поділилася Лідія.

Також ведуча додала, що вважає вчинок Алли громадським викликом. За її словами, це може допомогти іншим людям.

"Коли публічна людина робить таку заяву, вона привертає увагу безлічі жінок і чоловіків, які підуть потім перевірятися. Особливо жінок, у яких є діти і які розуміють, що їм треба жити далі", – розповіла Таран.

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