"Сльози і мурашки!" Alyona Alyona презентувала потужну пісню-сповідь про своє непросте дитинство

Українська хіп-хоп-виконавиця ALYONA ALYONA (Олена Савраненко) випустила кліп на нову пісню "Пам`ятаю", в якій розповіла про своє непросте дитинство.

Відповідний ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Alyona Alyona Скріншот з відео

"Цей трек – сповідь. Я не ідеальна, і щоб бути тією, хто я є, мені довелося пройти через злети та падіння. Я не пишаюся всім, що робила в житті, але і не цураюся цього. І якби мені запропонували на вибір іншу дорогу, я б вибрала свою ще раз", – зазначила співачка в підписі до кліпу.

Алена Савраненко в дитинстві та зараз Фото: instagram/alyona.alyona.official

Зазначимо, що режисер відео Анатолій Сачивко передав ідею пісні через різні дитячі історії та образи. До речі, прем'єра пісні та кліпу "Пам'ятаю" відбулася в День захисту дітей.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

За добу кліп на пісню "Пам'ятаю" зібрав майже 102 тисячі переглядів. Шанувальники артистки заявили, що її нова робота "дуже сильна та пронизлива".

"У мене немає слів, дуже емоційно", "Особистий трек, мене зворушило", "Сльози та мурашки", "Дуже пронизливо, кожне слово в моєму серці", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona недавно увійшла в рейтинг 10 найбільш перспективних реп-виконавців Європи за версією німецького порталу Highsnobiety.