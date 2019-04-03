Слова дружини Володимира Зеленського про Крим зачепили росіян

У Росії стежать за ходом президентських перегонів в Україні. Разом з цим місцеві ЗМІ активно вивчають потенційного главу держави, гумориста і шоумена Володимира Зеленського: вивчають його родину і навіть пости друзів та родичів у соцмережах.

Так, журналісти МК присвятили один зі своїх матеріалів дружині коміка Олені, в якому згадали і про політичні погляди потенційної першої леді України. Авторів матеріалу зачепила позиція жінки щодо анексованого Росією Криму. Її в статті назвали "показовою".

Олена і Володимир Зеленські Фото: facebook.com

Заговоривши про політичні погляди Олени Зеленської, журналісти російського видання заявили, що дружина "декларує ті самі позиції, що і її чоловік".

"У 2014 році вона показово прокоментувала в соцмережі пост Єлизавети Богуцької, яка написала, як вона намагалася в Криму переконати російських військових на посаді залишити півострів:

"Дякую вам, Лізо, велике! Нам в Києві так страшно за вас, кримчан! Ви почали велику справу! Єдине, чого я боюся — це те, що російські ЗМІ будуть вас знімати, вони знову все перевернуть і прокоментують, як кримчани раді своїм визволителям!", — привели у виданні пост Зеленської та одразу ж поспішили додати, що так званий референдум на півострові був показовим.

"Референдум в Криму показав, що кримчани раді — і перевертати тут нічого..." — ображено додали в тексті.

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