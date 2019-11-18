Слідом за Кивою та Яременком: "слуга народу" попалася за "лівим" заняттям у Раді

Депутатка від "Слуги народу" Лада Булах просто у Раді вибирала собі кофтинки в інтернеті. Вона придивлялася до бренду Reserved і не звертала жодної уваги, що на її телефоні зосередилося кілька камер.

Фото з Верховної Ради опублікувало видання "Страна.ua".

Reserved пропонує покупцям практично все: верхній одяг, одяг для спорту і відпочинку, діловий стиль і білизну.

Речі тут не особливо дорогі. Наприклад, светр, яким зацікавилася депутатка, коштує 649 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня трапився скандал із депутатом від "Слуги народу" Богданом Яременком, який під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

За деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг було в його телефоні. При цьому повідомив, що воно було сфабриковане ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався у соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-листування "слуги народу".

Незабаром були опубліковані листування Яременка з іншими дівчатами.

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