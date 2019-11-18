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18 листопада • оновлено в 12:40
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Слідом за Кивою та Яременком: "слуга народу" попалася за "лівим" заняттям у Раді

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Депутатка від "Слуги народу" Лада Булах просто у Раді вибирала собі кофтинки в інтернеті. Вона придивлялася до бренду Reserved і не звертала жодної уваги, що на її телефоні зосередилося кілька камер.

Фото з Верховної Ради опублікувало видання "Страна.ua".

Слідом за Кивою та Яременком: "слуга народу" попалася за "лівим" заняттям у Раді
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Reserved пропонує покупцям практично все: верхній одяг, одяг для спорту і відпочинку, діловий стиль і білизну.

Речі тут не особливо дорогі. Наприклад, светр, яким зацікавилася депутатка, коштує 649 гривень.

Слідом за Кивою та Яременком: "слуга народу" попалася за "лівим" заняттям у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Тег
Партія Слуга народу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тyпые шлюхи с собачьими кличками в качестве имён. Слуги, бля...
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