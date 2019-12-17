Слідом за Кельмі та Осіним? Стало відомо про проблеми забороненої в Україні Борисової з "Дом-2"

Російська телеведуча Дана Борисова відправляється в реабілітаційний центр в Таїланді, в якому раніше лікувалася від наркозалежності разом з уже покійними музикантами Євгеном Осіним та Крісом Кельмі.

Причиною тому, як повідомив голова антинаркологічного союзу Микита Лушніков, послужив її біполярний розлад, через який знаменитість не може контролювати свої емоції. Про це говорить й відео, яке нещодавно Борисова виклала в особистих Instagram-сторіз. На ньому, як можна помітити, вона поводилася досить дивно і позувала перед дзеркалом напівголою (відео дивіться нижче).

дана Борисова Фото: instagram/danaborisova_official

За словами Лушкова, на даний момент немає фактів, що телеведуча знову вживає алкоголь або наркотики. Однак він разом з психотерапевтом Дани вирішив відправити її в клініку для ревізії якості тверезості.

Психотерапевт Марат, Дана Борисова та Микита Лушніков Фото: instagram/nikita_lushnikov

"Дана неодноразово говорила про свій біполярний розлад, вона приймає препарати. Дана зараз не завжди справляється з емоціями — і в результаті ми бачимо ті сторіз, які спостерігали всі вчора! Щодо можливого зриву: на даний момент немає фактів, що вона вживала алкоголь або наркотики. У будь-якому випадку, Дана через кілька днів їде на Самуї для ревізії якості тверезості. Це буде хороша профілактика!" — написав Лушніков на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що серед російських зірок, з якими Борисова перебувала в реабілітаційному центрі в Самуї, тільки їй вдалося "врятуватися". Так, телеведуча раніше заявляла, що Євген Осін зірвався ще в клініці та почав знову пити, а Кріс Кельмі після того, як виписався. В результаті вони померли від зупинки серця. Сама ж Дана заявляла, що нічого не вживала після виходу з клініки. І вона запевнила, що готова здати будь-які аналізи, щоб це довести.

Кріс Кельмі, Дана Борисова і Євген Осін Фото: instagram/danaborisova_official

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