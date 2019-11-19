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19 листопада • оновлено в 19:03
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Слідом за Асмус: з'явилися кадри з оголеною донькою Михалкова в новому фільмі

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Дочка Микити Михалкова, актриса Ганна роздяглася в новому фільмі "Давай розлучимося!", де зіграла головну роль.

Вона показала кинуту дружину не перший раз, а продемонструвала тіло в білизні вперше, передає видання "7днів".

Микита Михалков (другий ліворуч), Ганна Михалкова (крайня праворуч)

Микита Михалков (другий ліворуч), Ганна Михалкова (крайня праворуч)

instagram/anikiti4na

Уточнюється, що пару років тому Ганна Михалкова переглянула своє харчування, зайнялася спортом та зараз перебуває у чудовій формі. В білизні вона продефілює на самому початку фільму. За сюжетом її героїня забула надіти купальник у басейні, коли відволіклася на терміновий дзвінок із лікарні, де працює акушером-гінекологом.

Ганна Михалкова роздяглася для фільму

Ганна Михалкова роздяглася для фільму

Фото: Кадр із фільму "Давай розлучимося!"

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"Першою думкою при читанні сценарію було відмовитися. Спочатку ти починаєш уявляти, як це буде зніматися, може, це можна зробити делікатніше. А потім я подумала, що я в принципі вже в такому віці, що можу собі дозволити десь роздягнутися. Адже далі буде тільки гірше, тому треба хоча б це зафіксувати", – розповіла актриса в інтерв'ю "Кіно в деталях".

Михалкова роздяглася у фільмі

Михалкова роздяглася у фільмі

Фото: Кадр із фільму "Давай розлучимося!"

Ганна Михалкова у фільмі

Ганна Михалкова у фільмі

Фото: Кадр із фільму "Давай розлучимося!"

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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Особа
Микита Михалков
Місце
Росія
Теги
кадри з фільму Краса шоу-бизнес
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Гоша Злой
Гоша Злой
капец!
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