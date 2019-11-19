Слідом за Асмус: з'явилися кадри з оголеною донькою Михалкова в новому фільмі

Дочка Микити Михалкова, актриса Ганна роздяглася в новому фільмі "Давай розлучимося!", де зіграла головну роль.

Вона показала кинуту дружину не перший раз, а продемонструвала тіло в білизні вперше, передає видання "7днів".

Микита Михалков (другий ліворуч), Ганна Михалкова (крайня праворуч) instagram/anikiti4na

Уточнюється, що пару років тому Ганна Михалкова переглянула своє харчування, зайнялася спортом та зараз перебуває у чудовій формі. В білизні вона продефілює на самому початку фільму. За сюжетом її героїня забула надіти купальник у басейні, коли відволіклася на терміновий дзвінок із лікарні, де працює акушером-гінекологом.

Ганна Михалкова роздяглася для фільму Фото: Кадр із фільму "Давай розлучимося!"

"Першою думкою при читанні сценарію було відмовитися. Спочатку ти починаєш уявляти, як це буде зніматися, може, це можна зробити делікатніше. А потім я подумала, що я в принципі вже в такому віці, що можу собі дозволити десь роздягнутися. Адже далі буде тільки гірше, тому треба хоча б це зафіксувати", – розповіла актриса в інтерв'ю "Кіно в деталях".

Михалкова роздяглася у фільмі Фото: Кадр із фільму "Давай розлучимося!"

Ганна Михалкова у фільмі Фото: Кадр із фільму "Давай розлучимося!"

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль, і він одразу ж спровокував скандал: одним із найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом із Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською акторкою Христиною Асмус із фільму "Текст".

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