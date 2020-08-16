Слєпаков назвав Лукашенка "колгоспником, монстром і кровожером": вірш "підірвав" мережу
Російський комік, продюсер і музикант Семен Слєпаков емоційно звернувся до білоруського президента Олександра Лукашенка через протести в Білорусі і побиття демонстрантів.
Так, на особистій сторінці в Instagram Слєпаков опублікував красномовний вірш, де назвав Лукашенка "колишнім колгоспником, який перетворився в монстра", а також поцікавився, що б той відчував, якби ОМОН побив кийками його 15-річного сина Миколу.
У віршованому зверненні Слєпакова також говориться, що "рідний "батька" запросто стріляє в своїх діточок", маючи на увазі білоруський народ, який постраждав від агресії співробітників спецслужб. Також Слєпаков акцентував увагу на тому, що Лукашенко став "кровожером" і "чудовиськом".
Далі наводимо повний текст вірша Семена Слєпакова мовою орігиналу:
Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,
Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,
На душе моей сейчас тоска и горечь
От того, что я увидел в интернете.
Ведь, у нас его пока не отключали
(То ли с*ут, то ли вопрос стоит не остро),
И я вижу в изумлении и печали,
Что колхозник бывший превратился в монстра.
Он и раньше не был ангелом, но шармом
Обладал, давая повод посмеяться.
Тут – на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.
Говорят ему – хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа.
Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом
Он ступил на эту скользкую дорожку
И идет по ней, махая старым флагом,
По пути людей сажая, как картошку.
Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?
Бродят натовцы и Вагнер по округе –
Вы не там где надо ищете чудовищ,
Лучше в зеркало взгляните на досуге.
Нагибаете Вы жестко, без прелюдий
И сомнений – Ваши нервы как канаты,
Только если твой народ тебя не любит –
Помогают слабо пули и гранаты.
Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?
Любопытно очень, Александр Григорич,
В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном
Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,
И на первый взгляд не кажетесь го*доном...
Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы "родимый батька"
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!
Да, с правами и у нас в России туго,
Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,
На ворюге здесь у нас сидит ворюга,
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
Вы совсем уже там обалдели что ли?
Вы довольны сами этою картинкой?
Своего сыночка любите Вы – Колю?
Вот, представьте что его бы так дубинкой!
Вам уйти теперь нельзя – остаться тоже,
Вы в каком-то идиотском положении,
Я не знаю чем сей опус подытожить –
Не хватает моего воображения,
Ясно лишь вышло все весьма хреново
И что вскоре может стать гораздо хуже...
Разве не было у Вас пути иного?
Вы подумайте об этом, сидя в луже.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на вірш Слєпакова. Всього за кілька годин з моменту публікації вірш зібрав понад 135 тисяч лайків. У коментарях тисячі фоловерів принесли слова подяки Семену за чітку позицію і підтримку.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
16 серпня в Мінську на Майдані Незалежності відбувся мітинг на підтримку Лукашенка. Він пройшов під гаслом "Не дамо розвалити країну".
Взяти участь у провладній акції змусили працівників бюджетних організацій і держпідприємств з різних міст. Лукашенко виступав перед учасниками мітингу прибдизно півгодини.
На мітингу також був помічений 15-річний син Лукашенка, якого в мережі підняли на сміх і порівняли з охоронцем.
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