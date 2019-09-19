"Слава Україні!" Осадча висловилася про українців після захоплення мосту в Києві

Реакція українців на захоплення мосту Метро в Києві показала, що у громадян країни виробився імунітет до всього, що відбувається навколо.
Таку думку висловила телеведуча і модель Катя Осадча на своїй сторінці в Instagram, розповівши, чим тепер повинна зайнятися влада.
"Вчора подумала, що в нас за роки з’явився імунітет до подій. З одного боку й добре – нас не зламати нічим, а з іншого – ми стали, напевно, черствішими", – написала вона.
Осадча відреагувала на захоплення мосту Метро
За її словами, коли чоловік погрожував підірвати міст Метро, кияни скаржилися на затори і несвоєчасність цієї ідеї, тому що в Києві й так не вистачає шляхопроводів.
"Обговорювали причини дій і Штайнмаєра, але майже всі були спокійні. Я впевнена, що цей імунітет нас зробив витривалішими та стійкішими. Тепер треба тільки мудрості й обдуманих кроків керівництву країни. Слава Україні!" – підсумувала Осадча.
Вчора подумала, что в нас за роки з'явився імунітет до подій. З одного боку то добре - нас не зламаті нічім, а з Іншого - ми стали, напевно, черствіші. Вчора, коли чоловік погрожував підірваті міст, кияни скаржилася на пробки, на невчасність цієї Ідеї (в Києві и так бракує мостів), обговорювалі причини Дій и Штанмаєра, но почти всі були спокійні. Я впевнена, что цею імунітет нас Зробив вітрівалішімі та стійкімі. Тепер треба только мудрості и обмірковані кроків керівніцтву країни. Слава Украине!
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину на мосту Метро і погрожував підірвати споруду. Декілька годин поспіль рух автомобілів і метро був обмежений.
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