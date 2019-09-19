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19 вересня • оновлено в 17:17
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"Слава Україні!" Осадча висловилася про українців після захоплення мосту в Києві

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Реакція українців на захоплення мосту Метро в Києві показала, що у громадян країни виробився імунітет до всього, що відбувається навколо.

Таку думку висловила телеведуча і модель Катя Осадча на своїй сторінці в Instagram, розповівши, чим тепер повинна зайнятися влада.

"Вчора подумала, що в нас за роки з’явився імунітет до подій. З одного боку й добре – нас не зламати нічим, а з іншого – ми стали, напевно, черствішими", – написала вона.

Осадча відреагувала на захоплення мосту Метро

Осадча відреагувала на захоплення мосту Метро

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За її словами, коли чоловік погрожував підірвати міст Метро, кияни скаржилися на затори і несвоєчасність цієї ідеї, тому що в Києві й так не вистачає шляхопроводів.

"Обговорювали причини дій і Штайнмаєра, але майже всі були спокійні. Я впевнена, що цей імунітет нас зробив витривалішими та стійкішими. Тепер треба тільки мудрості й обдуманих кроків керівництву країни. Слава Україні!" – підсумувала Осадча.

Вчора подумала, что в нас за роки з'явився імунітет до подій. З одного боку то добре - нас не зламаті нічім, а з Іншого - ми стали, напевно, черствіші. Вчора, коли чоловік погрожував підірваті міст, кияни скаржилася на пробки, на невчасність цієї Ідеї (в Києві и так бракує мостів), обговорювалі причини Дій и Штанмаєра, но почти всі були спокійні. Я впевнена, что цею імунітет нас Зробив вітрівалішімі та стійкімі. Тепер треба только мудрості и обмірковані кроків керівніцтву країни. Слава Украине!

Публікація від Katya Osadcha (@kosadcha)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину на мосту Метро і погрожував підірвати споруду. Декілька годин поспіль рух автомобілів і метро був обмежений.

Після операції спецпідрозділів КОРД і "Альфа" чоловік добровільно здався без опору. У нього не знайшли вибухівку, перед штурмом поліції він викинув карабін. Олексію Бельку найняли адвоката.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Катя Осадча
Місце
Україна Київ
Тег
шоу-бизнес
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Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Это у вас "модель"? Рагули, ёпт-ть, у вас столько девчёнок красивых ... Больше её фото не печатайте ...
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
я порол рот осадчей за рубли
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