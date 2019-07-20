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"Слава Україні!" Мережу захопило масштабне виконання гімну на концерті "Океан Ельзи"

6.1т Читати матеріал російською

У Києві у вечір п'ятниці, 19 липня, відбувся концерт групи Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

У Instagram музикант показав неймовірні емоції, яке викликало спільне виконання гімну України. Здавалося нібито голос Святослава тремтить, а очі наповнилися сльозами.

Вакарчук з прапором Украины на плечі

Вакарчук з прапором Украины на плечі

Facebook "Океан Ельзи"

"Понад 100 тисяч сердець співають гімн України в центрі Києва. До мурашок", - підписав відео Вакарчук.

У коментарях люди висловили підтримку артисту і написали йому безліч теплих слів. Багато хто зізнавався, що у них мурашки по шкірі йдуть від цієї енергетики.

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"Мурашки по шкірі, це такий кайф... Слухаю і сльози навертаються", "Слава Україні", "Це був кайф", "Навіть через телефон мурашки по шкірі", "Відчувається міць і щирість", - відзначили в мережі.

"Слава Україні!" Мережу захопило масштабне виконання гімну на концерті "Океан Ельзи"
"Слава Україні!" Мережу захопило масштабне виконання гімну на концерті "Океан Ельзи"

"Наш гімн завжди був і буде до найтонших клітинок душі","Те найсильніше, що є у нашого народу єдність і потужність співу", - пишуть в коментарях під виконанням українського гімну.

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"Слава Україні!" Мережу захопило масштабне виконання гімну на концерті "Океан Ельзи"
"Слава Україні!" Мережу захопило масштабне виконання гімну на концерті "Океан Ельзи"
"Слава Україні!" Мережу захопило масштабне виконання гімну на концерті "Океан Ельзи"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вакарчук оголосив про рішення піти у політику.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна Київ
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Самусевич Андрей
Самусевич Андрей
Все как когда-то в ссср
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Коробит тварей от гимна Украины))) Это хорошо. Как лакмусовая бумажка на нечисть)
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hunt andres
hunt andres
Я уж подумал, что Славик на пляж собрался, перекинув через плечо пляжное полотенце:-)))
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