"Слава Україні!" Мережу захопило масштабне виконання гімну на концерті "Океан Ельзи"

У Києві у вечір п'ятниці, 19 липня, відбувся концерт групи Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

У Instagram музикант показав неймовірні емоції, яке викликало спільне виконання гімну України. Здавалося нібито голос Святослава тремтить, а очі наповнилися сльозами.

Вакарчук з прапором Украины на плечі Facebook "Океан Ельзи"

"Понад 100 тисяч сердець співають гімн України в центрі Києва. До мурашок", - підписав відео Вакарчук.

У коментарях люди висловили підтримку артисту і написали йому безліч теплих слів. Багато хто зізнавався, що у них мурашки по шкірі йдуть від цієї енергетики.

"Мурашки по шкірі, це такий кайф... Слухаю і сльози навертаються", "Слава Україні", "Це був кайф", "Навіть через телефон мурашки по шкірі", "Відчувається міць і щирість", - відзначили в мережі.

"Наш гімн завжди був і буде до найтонших клітинок душі","Те найсильніше, що є у нашого народу єдність і потужність співу", - пишуть в коментарях під виконанням українського гімну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вакарчук оголосив про рішення піти у політику.

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