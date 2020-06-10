Слава Камінська вразила мережу пікантним фото в білизні

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій чорній білизні та панчохах. Свій образ Камінська доповнила шкіряним плащем.

Слава Камінська instagram/babaslavk

Слава Камінська сексуально позує на камеру instagram/babaslavk

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки, і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Слави Камінської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Слава Камінська засвітила голі груди instagram/babaslavk

Слава Камінська у відвертій білизні instagram/babaslavk

Спокуслива Слава Камінська instagram/babaslavk

Слава Камінська в пікантній фотосесії instagram/babaslavk

Слава Камінська сексуально позує на камеру instagram/babaslavk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська показала відверте відео, на якому вона позувала повністю голою у ванній.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.