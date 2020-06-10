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10 червня • оновлено в 18:34
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Слава Камінська вразила мережу пікантним фото в білизні

2.5т
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Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій чорній білизні та панчохах. Свій образ Камінська доповнила шкіряним плащем.

Слава Камінська

Слава Камінська

instagram/babaslavk

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Слава Камінська сексуально позує на камеру

instagram/babaslavk

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки, і засипали її компліментами.

Слава Камінська вразила мережу пікантним фото в білизні
Слава Камінська вразила мережу пікантним фото в білизні
Слава Камінська вразила мережу пікантним фото в білизні
Слава Камінська вразила мережу пікантним фото в білизні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Слави Камінської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Слава Камінська засвітила голі груди

Слава Камінська засвітила голі груди

instagram/babaslavk

Слава Камінська у відвертій білизні

Слава Камінська у відвертій білизні

instagram/babaslavk

Спокуслива Слава Камінська

Спокуслива Слава Камінська

instagram/babaslavk

Слава Камінська в пікантній фотосесії

Слава Камінська в пікантній фотосесії

instagram/babaslavk

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Слава Камінська сексуально позує на камеру

instagram/babaslavk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська показала відверте відео, на якому вона позувала повністю голою у ванній.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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