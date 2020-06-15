Слава Камінська вперше показала нового коханого

Крістіна Долматова люди 12:59, 15.06.2020

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вперше показала нового коханого.

Так, ним став народний депутат України 7 скликання й ексчлен правління НАК "Нафтогаз" Сергій Кацуба. Відповідним знімком зірка поділилася у своїх Instagram-сторіз.

Слава Камінська та Сергій Кацуба
Instagram Слави Камінської

Зазначимо, що Камінська ніяк не підписала фото, а пізніше виклала в стрічку кадр, на якому позувала з мамою коханого – Наталею Гордієнко. Вона є дружиною колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби.

"Свекрушенька", – прокоментувала публікацію співачка.

Слава Камінська та Наталя Гордієнко
Instagram Слави Камінської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська показала відверте відео, на якому вона позувала повністю голою у ванній.

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