Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вперше показала нового коханого.

Так, ним став народний депутат України 7 скликання й ексчлен правління НАК "Нафтогаз" Сергій Кацуба. Відповідним знімком зірка поділилася у своїх Instagram-сторіз.

Слава Камінська та Сергій Кацуба

Зазначимо, що Камінська ніяк не підписала фото, а пізніше виклала в стрічку кадр, на якому позувала з мамою коханого – Наталею Гордієнко. Вона є дружиною колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби.

"Свекрушенька", – прокоментувала публікацію співачка.

Слава Камінська та Наталя Гордієнко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська показала відверте відео, на якому вона позувала повністю голою у ванній.