Слава Камінська вперше показала нового коханого
Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська вперше показала нового коханого.
Так, ним став народний депутат України 7 скликання й ексчлен правління НАК "Нафтогаз" Сергій Кацуба. Відповідним знімком зірка поділилася у своїх Instagram-сторіз.
Слава Камінська та Сергій Кацуба
Зазначимо, що Камінська ніяк не підписала фото, а пізніше виклала в стрічку кадр, на якому позувала з мамою коханого – Наталею Гордієнко. Вона є дружиною колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби.
"Свекрушенька", – прокоментувала публікацію співачка.
Слава Камінська та Наталя Гордієнко
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська показала відверте відео, на якому вона позувала повністю голою у ванній.
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