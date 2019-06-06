Слава Камінська розлучається: як виглядала щаслива пара

Інформація про розлучення солістки популярного українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської з хірургом Едуардом шокувала шанувальників.
У мережі масово почали обговорювати, чи правда це, але відповіді від артистки поки так ніхто і не домігся. OBOZREVATEL зробив добірку яскравих фотографій співачки з чоловіком, сином Леонардом і донькою Лаурою.
Зразкова сім'я з обкладинки – мабуть так можна їх назвати. Протягом року вони активно ділилися спільними фотографіями з відпочинку. Слава і Едуард виглядали абсолютно щасливими. Це і збило з пантелику багатьох фанатів.
Слава і Едуард з дітьми
Instagram @ babaslavka
Камінські на море
Instagram @ babaslavka
Слава і Едуард
Instagram @ babaslavka
Камінські в зйомці L'OFFICIEL
Instagram @ babaslavka
Щасливе подружжя
Instagram @ babaslavka
Камінські для L'OFFICIEL
Instagram @ babaslavka
Слава і Едуард обіймаються
Instagram @ babaslavka
Миле фото Слави та Едуарда
Instagram @ babaslavka
Едуард Камінський з дитиною
Instagram @ babaslavka
Едуард і Слава
Instagram @ babaslavka
подорож
Instagram @ babaslavka
Едуард і Слава на море
Instagram @ babaslavka
Камінські - туризм
Instagram @ babaslavka
Trump Tower
Instagram @ babaslavka
Едуард з дітьми
Instagram @ babaslavka
Слава цілує дитину
Instagram @ babaslavka
Камінські на Великдень
Instagram @ babaslavka
Діти Слави і Едуарда
Instagram @ babaslavka
Слава Камінська з сином
Instagram @ babaslavka
Слава Камінська тримає на руках дитину
Instagram @ babaslavka
сім'я
Instagram @ babaslavka
З дітьми
Instagram @ babaslavka
Вся сім'я в зборі
Instagram @ babaslavka
Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едуарда з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановано на 12 червня. А документи нібито подавав Едуард Камінський.
Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася цілком щасливими фотографіями. Наприклад, співачка захопила фанатів знімком, на якому позувала в окулярах і чорному злитому купальнику з глибоким декольте.
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