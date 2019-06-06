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Слава Камінська розлучається: як виглядала щаслива пара

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Інформація про розлучення солістки популярного українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської з хірургом Едуардом шокувала шанувальників.

У мережі масово почали обговорювати, чи правда це, але відповіді від артистки поки так ніхто і не домігся. OBOZREVATEL зробив добірку яскравих фотографій співачки з чоловіком, сином Леонардом і донькою Лаурою.

Зразкова сім'я з обкладинки – мабуть так можна їх назвати. Протягом року вони активно ділилися спільними фотографіями з відпочинку. Слава і Едуард виглядали абсолютно щасливими. Це і збило з пантелику багатьох фанатів.

Слава і Едуард з дітьми

Слава і Едуард з дітьми

Instagram @ babaslavka

Камінські на море

Камінські на море

Instagram @ babaslavka

Слава і Едуард

Слава і Едуард

Instagram @ babaslavka

Камінські в зйомці L'OFFICIEL

Камінські в зйомці L'OFFICIEL

Instagram @ babaslavka

Щасливе подружжя

Щасливе подружжя

Instagram @ babaslavka

Камінські для L'OFFICIEL

Камінські для L'OFFICIEL

Instagram @ babaslavka

Слава і Едуард обіймаються

Слава і Едуард обіймаються

Instagram @ babaslavka

Миле фото Слави та Едуарда

Миле фото Слави та Едуарда

Instagram @ babaslavka

Едуард Камінський з дитиною

Едуард Камінський з дитиною

Instagram @ babaslavka

Едуард і Слава

Едуард і Слава

Instagram @ babaslavka

подорож

подорож

Instagram @ babaslavka

Едуард і Слава на море

Едуард і Слава на море

Instagram @ babaslavka

Камінські - туризм

Камінські - туризм

Instagram @ babaslavka

Trump Tower

Trump Tower

Instagram @ babaslavka

Едуард з дітьми

Едуард з дітьми

Instagram @ babaslavka

Слава цілує дитину

Слава цілує дитину

Instagram @ babaslavka

Камінські на Великдень

Камінські на Великдень

Instagram @ babaslavka

Діти Слави і Едуарда

Діти Слави і Едуарда

Instagram @ babaslavka

Слава Камінська з сином

Слава Камінська з сином

Instagram @ babaslavka

Слава Камінська тримає на руках дитину

Слава Камінська тримає на руках дитину

Instagram @ babaslavka

сім'я

сім'я

Instagram @ babaslavka

З дітьми

З дітьми

Instagram @ babaslavka

Вся сім'я в зборі

Вся сім'я в зборі

Instagram @ babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едуарда з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановано на 12 червня. А документи нібито подавав Едуард Камінський.

Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася цілком щасливими фотографіями. Наприклад, співачка захопила фанатів знімком, на якому позувала в окулярах і чорному злитому купальнику з глибоким декольте.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесрозлученняфотосессія
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