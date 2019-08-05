"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото

Популярна українська співачка і продюсер, Наталія Могилевська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона позувала в купальнику, демонструючи фігуру.
Користувачі мережі зазначили, що артистка прекрасно виглядає. Але, знайшлися і ті, кому таке відверте фото не сподобалося. Знімок Могилевська розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Ви вже задовбали! Скрізь всі голі", "Мокра дівчинка танцює", "Працюйте в першу чергу над своєю творчістю. Ви ж співачка, а все інше потім!", - пишуть в мережі.
Зазначимо, що 2 серпня співачка відзначила свій День народження.
Заходи ... Вони занурюють в думки і події минулої доби та наближає до нового. Дуже люблю це явище природи. Неймовірна краса! 😍 Допомагайте, не можу вибрати. Яке фото подобається більше? 1 чи 2? # Могилевська # натальямогілевская # язавелась # ятанцевала # відпочинок # релакс # думки # захід
Всіх з новою робочим тижнем! Ви мене часто питаєте про моїх секрети, ділюся з вами деякими з них! 😘 • Мій секретний ранковий рецепт: шавлія. Не тільки п'ю, але і вмиваюся. Це жіноча трава, що володіє приголомшливими цілющими властивостями, про це все можна прочитати в інтернеті. Дуже класне вплив на шкіру, особливо якщо ви схильні до подразнень, алергій та іншого. Шавлія вбиває різноманітні бактерії на шкірі, так що добре і зовні і внутрішньо. • Ну і звичайно чайну ложку соди з гарячою водою ніхто не відміняв. Ще корисно защелачівает організм водою з лимоном, тільки лимон повинен бути свежеотрезанний і випити воду необхідно протягом 10 хвилин, тому що потім він стає кислотою і втрачає луг, на сколькотя знаю. • А взагалі найкращий засіб від усіх хвороб - це вода, я зрозуміла що 80% хвороб можна вилікувати водою, содою і сіллю, тому пийте чисту природну воду! Я свою воду беру в джерелі в Пущі-Водиці під землею, потім заморожують і це зовсім інша солодка вода. Решта вод в пляшках імєєют всередині антибіотик, відповідно для мене це вода мертва. Тільки з натурального джерела, але джерело повинен бути чистий, так що рекомендую! • А як проходить ваш ранок? Діліться секретами 😉 # Могилевська # натальямогілевская # секретимогілевской # понеділок # ранок # доброеутро # всемхорошейнеделі # люблю
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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно шанувальники Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд. А перед цим вона розбурхала шанувальників відвертим сценічним костюмом - артистка вийшла на сцену в повністю прозорій сукні.
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