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"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото

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Популярна українська співачка і продюсер, Наталія Могилевська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона позувала в купальнику, демонструючи фігуру.

Користувачі мережі зазначили, що артистка прекрасно виглядає. Але, знайшлися і ті, кому таке відверте фото не сподобалося. Знімок Могилевська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото
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"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото

"Ви вже задовбали! Скрізь всі голі", "Мокра дівчинка танцює", "Працюйте в першу чергу над своєю творчістю. Ви ж співачка, а все інше потім!", - пишуть в мережі.

"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото
"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото
"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото

Зазначимо, що 2 серпня співачка відзначила свій День народження.

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Публікація від Наталя Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Істинне щастя - навчитися насолоджуватися життям! Вдихати грудьми все, що дарує нам природа і отримувати задоволення від спілкування з нею. Тільки наодинці з собою можна повністю зануритися в атмосферу спокою й умиротворення! А ви любите перебувати на самоті з собою? # Могилевська # натальямогілевская # відпочинок # релакс # природа # море # лето2019

Публікація від Наталя Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно шанувальники Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд. А перед цим вона розбурхала шанувальників відвертим сценічним костюмом - артистка вийшла на сцену в повністю прозорій сукні.

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Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
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