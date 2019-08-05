"Скрізь голі!" Могилевська розбурхала мережу пікантним фото

Популярна українська співачка і продюсер, Наталія Могилевська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона позувала в купальнику, демонструючи фігуру.

Користувачі мережі зазначили, що артистка прекрасно виглядає. Але, знайшлися і ті, кому таке відверте фото не сподобалося. Знімок Могилевська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ви вже задовбали! Скрізь всі голі", "Мокра дівчинка танцює", "Працюйте в першу чергу над своєю творчістю. Ви ж співачка, а все інше потім!", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що 2 серпня співачка відзначила свій День народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно шанувальники Могилевської розкритикували зірку за надмірну худорлявість і втомлений вигляд. А перед цим вона розбурхала шанувальників відвертим сценічним костюмом - артистка вийшла на сцену в повністю прозорій сукні.

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