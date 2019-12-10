"Скотина, бл*ть!" Панін влаштував бешкет у літаку: відео

Одіозний російський актор Олексій Панін влаштував черговий бешкет у літаку. Цього разу чоловік повертався з Туреччини зі своєю супутницею. Якоїсь миті між ними трапився конфлікт, артист схопився з місця і почав кричати на неї.
Відео сам актор розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Олексій Панін
"Панін знову влаштував бешкет у літаку і намагався повернути його до Туреччини!" – підписав ролик актор.
На відео він нецензурно висловлювався на адресу своєї супутниці.
"Скотина, бл*ть! Нікуди я з тобою більше не полечу, бл**ь. Я зараз взагалі, на**й, цей літак до Туреччини розверну", – кричав він.
Після того, як інформація про бешкет стала поширюватися в мережі, Панін заявив, що ситуація, яка склалася в повітрі, була постановочною.
"У нас все добре. Що б вам не сказали – все брехня! Відео, яке ми зняли, постановочне. Я не в наручниках. Ось літак, ось автобус, ось пасажири", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.
Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.
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