"Скотилася!" Лорак розгромили за безглузду пісню

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, випустила нову пісню "Ми порушуємо" напередодні дня народження.

Відповідне відео вона оприлюднила у своєму YouTube-каналі, викликавши критику шанувальників (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Після прослуховування треку користувачі помітили, що Лорак скотилася і почала випускати безглузді композиції.

Ані Лорак випустила пісню "Ми порушуємо" скріншот

"При всій повазі та теплих почуттях до творчості Ані Лорак, яку я слухаю вже років 20, щось із цією піснею пішло не так", "Де пісні рівня "Я стану морем", "Забирай рай", "Дзеркала"? Що трапилося?", "Пісні стали ні про що", "Раніше були хороші пісні, зараз – так собі, тинц-тинц, ні про що", "Із кожним роком пісні все гірше та гірше. Лорачка, повернися", "Набір слів", "Нудьга ... у Ані Лорак давно хітів немає", "Пісні якісь безликі, безглузді, однотипні. Скотилася", "В пісні немає родзинки. Вся творчість стала дешевою. А голос взагалі одне кривляння", – розчарувалися фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до прем'єри Лорак почала зливати кадри з ліричного відео до нової пісні. Шанувальники відреагували неоднозначно.

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