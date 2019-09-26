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27 вересня • оновлено в 19:06
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"Скотилася!" Лорак розгромили за безглузду пісню

12.6т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, випустила нову пісню "Ми порушуємо" напередодні дня народження.

Відповідне відео вона оприлюднила у своєму YouTube-каналі, викликавши критику шанувальників (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Після прослуховування треку користувачі помітили, що Лорак скотилася і почала випускати безглузді композиції.

Ані Лорак випустила пісню "Ми порушуємо"

Ані Лорак випустила пісню "Ми порушуємо"

скріншот

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"При всій повазі та теплих почуттях до творчості Ані Лорак, яку я слухаю вже років 20, щось із цією піснею пішло не так", "Де пісні рівня "Я стану морем", "Забирай рай", "Дзеркала"? Що трапилося?", "Пісні стали ні про що", "Раніше були хороші пісні, зараз – так собі, тинц-тинц, ні про що", "Із кожним роком пісні все гірше та гірше. Лорачка, повернися", "Набір слів", "Нудьга ... у Ані Лорак давно хітів немає", "Пісні якісь безликі, безглузді, однотипні. Скотилася", "В пісні немає родзинки. Вся творчість стала дешевою. А голос взагалі одне кривляння", – розчарувалися фанати.

"Скотилася!" Лорак розгромили за безглузду пісню
"Скотилася!" Лорак розгромили за безглузду пісню
"Скотилася!" Лорак розгромили за безглузду пісню
"Скотилася!" Лорак розгромили за безглузду пісню
"Скотилася!" Лорак розгромили за безглузду пісню

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до прем'єри Лорак почала зливати кадри з ліричного відео до нової пісні. Шанувальники відреагували неоднозначно.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Теги
музика шоу-бизнес
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах эта турецко-рублевая нам нужна?какая она украинская если она вышла за турка испортила генофонд и живёт и работае в раше?????пишите уж руцкая или турецкая!
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