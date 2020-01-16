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16 січня • оновлено в 20:22
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"Скоро в порно треба зніматися буде: Потап атакував Дорофєєву за фото з повністю голими грудьми

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Українська співачка Надія Дорофєєва опублікувала в мережі сексуальне фото, на якому вона позує з оголеними грудьми, прикритими книгою.

Знімок з'явився в Instagram зірки. "НІ си. Джен Сінсеро. Будь впевнений у своїх силах і не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед", - написала Дорофєєва.

"Скоро в порно треба зніматися буде: Потап атакував Дорофєєву за фото з повністю голими грудьми
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Знімок зібрав масу коментарів. Зокрема, її зіркових колег. "Мала вогонь", - написала співачка Настя Каменських.

"Так, ми так і зрозуміли", - зі сміхом зауважила модель і телеведуча Даша Астаф'єва.

"Скоро в порно треба зніматися буде: Потап атакував Дорофєєву за фото з повністю голими грудьми

Найяскравішим коментарем відзначився співак і продюсер Дорофеєвої Потап. "Ти б ще вся гола роздяглася, скоро в порно треба зніматися буде, чому ви вчите дітей, а Дантесу подобається що його дружина С..... ка? (Співачка)", - пожартував він.

"Скоро в порно треба зніматися буде: Потап атакував Дорофєєву за фото з повністю голими грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Автор
Юрко Медяник
Особи
Даша Астаф'єва Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK) Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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филя филя
филя филя
обос не видит книгу? прозрачная книга для редактора заголовка)))
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
не раскрыта тема сисек и не осужден зад
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