"Скоро в порно треба зніматися буде: Потап атакував Дорофєєву за фото з повністю голими грудьми

Українська співачка Надія Дорофєєва опублікувала в мережі сексуальне фото, на якому вона позує з оголеними грудьми, прикритими книгою.

Знімок з'явився в Instagram зірки. "НІ си. Джен Сінсеро. Будь впевнений у своїх силах і не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед", - написала Дорофєєва.

Знімок зібрав масу коментарів. Зокрема, її зіркових колег. "Мала вогонь", - написала співачка Настя Каменських.

"Так, ми так і зрозуміли", - зі сміхом зауважила модель і телеведуча Даша Астаф'єва.

Найяскравішим коментарем відзначився співак і продюсер Дорофеєвої Потап. "Ти б ще вся гола роздяглася, скоро в порно треба зніматися буде, чому ви вчите дітей, а Дантесу подобається що його дружина С..... ка? (Співачка)", - пожартував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся