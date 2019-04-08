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"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео

1.7тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Анна Сєдокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" викликала суперечки в мережі новим відео.

Ролик з'явився на сторінці Сєдокової в Instagram. "Мама кішка трохи", – підписала зірка свій пост.

На відео артистка позує в злитому блакитному купальнику з принтом, стоячи перед дзеркалом і висолопивши язика.

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# Мамакошка трохи 🦁

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Частина прихильників засипала зірку компліментами за чудовий зовнішній вигляд і підтягнуту фігуру.

"Знову схудла?!" "Яка солодка", "Смачна матуся, тут не посперечаєшся", "Ви прекрасні", "Найапетитніша шатенка", – пишуть користувачі мережі.

Деякі фоловери розкритикували Сєдокову, назвавши її новий пост занадто вульгарним, а позу – надто відвертою.

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"Жодного сорому", "Троє дітей, про що вона думає?" "Сексі, але занадто", "Думаю, скоро побачимо порно" "Наф*га язик висовувати? Бісить уже", – відзначили в коментарях.

"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео
"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео
"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео
"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео
"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео
"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео
"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео
"Скоро побачимо порно": Сєдокова розгнівала мережу вульгарним відео

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

instagram.com/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анна Сєдокова станцювала на столі під час відкриття бару в Москві.

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Особа
Анна Сєдокова
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagram
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VIT VIT
VIT VIT
Да ладно вам, офигенная тётка и мать троих детей, это далело не каждому дано.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Фу....
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